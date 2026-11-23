Le ATP Finals sono state archiviate con la vittoria di Carlos Alcaraz su Alexander Zverev. Si volta però subito pagina perché è il momento di dare il via alla Final Eight di Coppa Davis. L’assalto all’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, inizia dal quarto di finale Canada-Cechia.

La sfida tra le due formazioni si giocherà domani con orario di inizio previsto alle ore 16:00: ad aprire le danze saranno i numeri due delle rispettive squadre, a seguire il secondo singolare che vedrà protagonisti i numeri uno e, in caso di parità al termine dei due incontri, si disputerà il doppio decisivo.

La vincente del confronto si qualifica per la semifinale di venerdì 27 contro la vincente di Italia-Corea del Sud. La formazione nordamericana si presenta all’appuntamento in versione rimaneggiata a causa della rinuncia per infortunio di Denis Shapovalov e di Gabriel Diallo.

Lo stesso Felix Auger-Aliassime non è in perfette condizioni, ma dovrebbe essere della partita. Il Canada, nei due turni di qualificazione, ha regolato il Brasile 3-2 e ha poi superato la Francia 3-1 davanti al pubblico amico grazie al successo decisivo colto dal numero uno nordamericano su Rinderknech.

La Cechia è compagine ben assortita che nei due singolari conta sul talento cristallino di Jakub Mensik e sulla solidità di Jiri Lehecka. La formazione allenata da Tomas Berdych ha guadagnato il pass per l’evento decisivo, dopo la vittoria nel primo turno con la Svezia, grazie al successo per 3-2 ottenuto nel secondo turno di Praga contro gli Stati Uniti, sfida in cui è stata decisiva la vittoria di Lehecka su Shelton.