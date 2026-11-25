Chiuso il capitolo Race to Dubai con l’ultimo appuntamento della stagione 2025-2026 giocatosi la settimana scorsa a Dubai (evento vinto da Tyrrell Hatton che però non è riuscito a strappare la classifica finale a Rory McIlory), il Dp World Tour si getta senza soluzione di continuità nella nuova annata. Da domani, giovedì 26, a domenica 29 il circuito europeo vola in Australia per la prima tappa che si svolgerà a Sydney, più precisamente al The Lakes Golf Course, per l‘Australian PGA Championship. La sortita di questa settimana sarà la prima di due che si svolgeranno in Australia e anticiperà appunto l’Australian Open che andrà in scena dal 3 dicembre a Melbourne.

A difendere il titolo sarà David Puig, qui vincitore l’anno scorso davanti al cinese Weniy Ding, che scenderà in campo i primi due giorni insieme al neozelandese Daniel Hillier e all’australiano Lucas Herbert. Tuttavia, i maggiori favoriti alla vigilia dell’evento sono il danese Nicolai Hojgaard e lo svedese Alex Noren su tutti. Tra i golfisti da attenzionare anche il canadese Corey Conners, il nordirlandese Tom McKibbin e i due padroni di casa Adam Scott e Min Woo Lee.

A Sydney scenderà in campo per la prima volta anche Matteo Cristoni, arrivato sul tour maggiore dopo essersi qualificato alle q-school del Dp World Tour insieme a Edoardo Molinari. Per Cristoni rappresenta, in realtà, una seconda volta sul maggiore circuito europeo. L’azzurro aveva infatti partecipato all’Open d’Italia nella stagione appena conclusa posizionandosi al’11° posto. Il classe 2002 scenderà in campo insieme a Michael Wright e Blake Proverbs mentre Edoardo Molinari, anche lui presente da domani, sarà in partenza con Tommy Morrison e Ryan Peake. Ultimo ma non per importanza a giocare il primo torneo dell’anno Filippo Celli, che ha chiuso all’80esimo posto la Race to Dubai con un 2° posto come miglior risultato lo scorso anno (arrivato al Danish Golf Championship).