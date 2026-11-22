La prima delle due sfide titolate di giornata si chiude con il trionfo della Francia. Nella finale del torneo di doppio delle ATP Finals Theo Arribage e Albano Olivetti, titolari della testa di serie numero 6, rimontano il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic 3-6 7-6(2) 10-6 in un’ora e trenta minuti.

Il giocatore salvadoregno sigla l’1-0 al deciding point con la prima vincente. Olivetti impatta 1-1 con l’ace. La prima svolta arriva al quarto gioco quando le teste di serie numero quattro sfruttano l’errore di Olivetti nel corpo a corpo sotto rete per il break del 3-1 e allungano sul 4-1. Arevalo e Pavic, dopo aver rimontato da 15-30, siglano il 5-2 e chiudono 6-3 sulla volée dello stesso Arevalo.

I transalpini siglano l’1-0 con l’ace scagliato da Olivetti. Il tennista salvadoregno replica con la prima vincente dell’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due coppie. Nel decimo gioco i vincitori del girone Todd Woodbridge annullano due set point prima di timbrare il 5-5. Nessuna delle due coppie riesce a prevalere e il 6-6 diventa lo sbocco naturale del set. Sul 3-2 a proprio favore la coppia transalpina scappa sul 5-2 grazie al corpo a corpo vinto sotto rete e alla risposta di rovescio vincente di Olivetti. Arribage chiude lo smash per il 7-2 grazie a cui i francesi pareggiano i conti e rinviano il verdetto al match tie-break.

Olivetti apre le danze con la clamorosa risposta di rovescio sulla riga per il minibreak dell’1-0. I francesi, sulle ali dell’entusiasmo, allungano 3-0 e capitalizzano il doppio fallo di Pavic per il 4-0. La fulminante risposta di diritto di Arribage vale il 6-2. Le teste di serie numero quattro accorciano 6-4, ma il nuovo minibreak dell’8-4 è il preambolo alla chiusura. Arribage e Olivetti mancano il primo match point, ma sul secondo Arribage esplode la risposta di rovescio per il conclusivo 10-6.