Se il titolo mondiale conquistato aritmeticamente in Messico aveva certificato la velocità pura e la straordinaria continuità di rendimento di Kimi Antonelli, il Gran Premio del Qatar ha restituito al paddock un’immagine diversa del ventenne bolognese.

Non più soltanto il talento cristallino capace di abbinare prestazioni e regolarità, ma un pilota sempre più consapevole del proprio peso specifico all’interno della squadra. La decima vittoria stagionale, un traguardo raggiunto prima di lui soltanto da quattro leggende della F1, ha rappresentato una nuova conferma del suo status, ma soprattutto ha messo in evidenza una determinazione agonistica che finora era rimasta in parte nascosta dietro la compostezza del ragazzo prodigio.

I primi segnali erano arrivati già al sabato, al termine delle qualifiche. Nell’ultimo tentativo del Q3, costretto a scendere in pista per primo e senza la possibilità di sfruttare una scia, Antonelli aveva dovuto cedere la pole position a George Russell per appena 82 millesimi. Un distacco minimo, ma sufficiente a lasciare il segno. La reazione via radio, con le rimostranze rivolte al proprio ingegnere di pista Peter Bonnington per la gestione del traffico da parte del muretto Mercedes, ha restituito un’indicazione piuttosto chiara: il titolo mondiale non ha ridimensionato le ambizioni di Kimi, semmai ha alzato ulteriormente l’asticella delle sue aspettative. Il giovane bolognese non si accontenta più di essere il talento di riferimento della squadra. Vuole essere il pilota attorno al quale costruire le gerarchie.

La tensione accumulata nelle qualifiche si è trasferita immediatamente in pista. Alla partenza, Antonelli e Russell hanno dato vita a un confronto particolarmente acceso, con entrambi impegnati a difendere la propria posizione e con il rischio concreto di trasformare una lotta interna in un incidente dalle conseguenze pesanti.

È stato necessario l’intervento di Toto Wolff via radio per richiamare i due piloti all’ordine e ricordare loro che il confronto diretto non poteva compromettere il risultato della squadra. Superata la fase più delicata, Kimi ha progressivamente preso il controllo della gara. Il detrito che ha danneggiato il fondo della Mercedes di Russell e il successivo pit-stop più lento dell’inglese hanno contribuito ad allargare il divario, ma il ritmo imposto dal leader è stato il dato più significativo della domenica qatariota. Antonelli ha costruito un margine che, giro dopo giro, ha tolto al compagno di squadra ogni possibilità di rientrare nella contesa per la vittoria.

Il passaggio più interessante, tuttavia, è arrivato nelle battute conclusive del Gran Premio. Russell era impegnato nella difesa del secondo posto nel mondiale piloti dall’attacco di Max Verstappen, mentre Antonelli poteva amministrare un vantaggio ormai consolidato. A quel punto, il bolognese ha chiesto per due volte via radio se fosse necessario rallentare per consentire al compagno di squadra di recuperare terreno.

Una comunicazione che, letta soltanto attraverso le parole, potrebbe essere interpretata come un gesto di disponibilità. Il contesto, però, racconta qualcosa di diverso. Con un margine che al traguardo ha raggiunto i 31 secondi e mezzo, Antonelli avrebbe dovuto rinunciare a una vittoria ormai acquisita per permettere a Russell di beneficiare di un risultato che non aveva conquistato in pista. Un’eventualità che avrebbe inevitabilmente modificato il significato sportivo di quella gara.

La risposta del muretto Mercedes è stata immediata: nessun ordine di rallentare, posizioni congelate e via libera ad Antonelli verso la decima vittoria della stagione. Anche Russell, nel dopo gara, ha riconosciuto che non avrebbe accettato un simile regalo. Resta però il significato di quelle comunicazioni, che hanno aggiunto un elemento interessante alla lettura dei rapporti interni alla squadra. Antonelli ha dimostrato di conoscere perfettamente la situazione del compagno, ma anche di essere ormai in una posizione tale da poter gestire il confronto senza dover chiedere spazio o legittimazione.

Il Qatar, in questo senso, potrebbe rappresentare un passaggio importante nella crescita del campione del mondo. La velocità e la continuità, qualità che avevano già caratterizzato la sua prima parte di stagione, non sono più sufficienti a descriverne il profilo.