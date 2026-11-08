Il cacciatore di tappe! Marco Bezzecchi implacabile a Lusail, Marquez rimanda la festa

Uno straordinario Marco Bezzecchi si è aggiudicato il Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Lusail il pilota romagnolo si è rifatto dopo la beffarda caduta di ieri e ha vinto in maniera netta la gara sotto la luce dei riflettori. Il portacolori del team Aprilia ha saputo tenere la prima posizione al via, quindi è scappato e nessuno è stato in grado di tenergli testa.

Marc Marquez, invece, dovrà rimandare i festeggiamenti per il suo decimo titolo iridato complessivo (l’ottavo nella classe regina) nel prossimo appuntamento in Portogallo, che anticiperà l’ultima tappa di Valencia. A questo punto la classifica generale vede il nativo di Cervera svettare con 419 punti contro i 364 di Jorge Martin ed i 357 proprio del vincitore di giornata.

Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale) centra il 19° successo in carriera, (i 12 nella classe regina li ha ottenuti in 12 circuiti differenti) il sesto in questa stagione, e si fa il miglior regalo di compleanno possibile (spegnerà le 28 candeline il 12 novembre) vincendo con 3.0 secondi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Factory) mentre completa il podio Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 3.6.

Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 4.8, quinta per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 6.9 mentre in sesta troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 7.4. Chiude al settimo posto Jorge Martin (Aprilia Ufficiale) a 14.0, ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 15.5, quindi nono Johann Zarco (LCR Honda) a 16.2 con lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati Gresini) che completa la top10 a 17.8 e precede Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) 11° a 20.2.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Marco Bezzecchi che riesce a tenere a bada Marc Marquez, quindi Raul Fernandez si infila in seconda posizione dopo poche curve. Jorge Martin inizia cauto in ottava posizione, ma viene subito passato da Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi e Fernandez iniziano con tempi spaventosi e creano subito un canyon tra loro e gli inseguitori, tanto che Marquez in avvio di terzo giro accusa già 1.8 secondi, seguito da Acosta, Bastianini e Ogura. Acosta risale velocemente e passa Marquez nel corso del terzo giro, mentre Martin supera Zarco e si porta in ottava posizione.

Nel corso del sesto giro Bezzecchi comanda con 7 decimi su Fernandez che inizia a perdere un po’ di terreno, quindi torna al terzo posto Marquez a quasi 4 secondi, con Acosta che lo lascia palesemente passare per colpa delle pressione della gomma anteriore. Martin, invece, rimane in ottava posizione, dando la sensazione di non poter cambiare marcia come vorrebbe a livello fisico.

Marco Bezzecchi prosegue su un ritmo impossibile per Fernandez e lo distanzia, mentre Marquez dopo metà gara cambia marcia e inizia a volare, lasciando sul posto Acosta e mettendosi alla caccia dei primi. Il pilota del team Ducati ufficiale guadagna metro dopo metro su Fernandez, tanto da andarlo a riprendere a 4 tornate dalla conclusione e passarlo poi nel giro successivo. Di pari passo, invece, Acosta inizia a crollare e viene passato da Ogura e Bastianini.

Nel finale di gara prosegue la cavalcata di Bezzecchi che va a vincere davanti a Marquez e Fernandez, mentre Martin si accontenta del settimo posto.