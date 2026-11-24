Idea Pieroni è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone rubrica in onda sul canale Youtube di OA Sport. La saltatrice in alto toscana ha analizzato la sua annata, il momento della sua giovane carriera e, non ultimo, ha posto gli obiettivi in vista di un 2027 tutto da vivere.

L’atleta dei Carabinieri ha iniziato il suo racconto da quanto avvenuto nella finale degli ultimi Europei: “Sicuramente gli Europei ed i Giochi del Mediterraneo sono stati i due obiettivi più importanti della stagione. Ero convinta di poter fare bene in entrambe. Agli Europei il mio obiettivo era la finale poi, dopo averla raggiunta, volevo dimostrare la misura che valevo in quella stagione. Misura che non ho fatto e tutto è andato a rotoli. La qualifica era stata importante dato che l’abbiamo raggiunta in 15. Dopo due giorni c’è stata la finale e forse ero un po’ soddisfatta e scarica. Non ho riposato nel migliore dei modi anche perché avevo grande adrenalina. In gara ero davvero ‘lessa’. Mi è dispiaciuto davvero tanto, non c’ero proprio mentalmente e fisicamente”.

La toscana ha poi preso in considerazione la sua stagione nel suo complesso: “Nella parte indoor avevo ancora a che fare con il dolore alla caviglia che mi trascinavo dalla scorsa annata. Mi ero fatta a luglio con la rottura del legamento della caviglia di stacco. Ho provato a recuperare per i Mondiali di Tokyo ma non ci sono riuscita al massimo. Nella parte indoor ho cercato gli stimoli giusti anche se mi dicevano che forse era meglio far riposare al caviglia. Stavo meglio ma non sono andate benissimo. Ai campionati italiani ho fatto 1.87. Passando alla stagione all’aperto ho trovato subito due buoni risultati. Da quel momento sono migliorata a livello di dolori e a livello di prestazioni. Purtroppo ho fatto la gara peggiore della stagione proprio agli Europei. Non sono contenta a livello generale delle misure che ho realizzato in questo 2026, ma sono soddisfatta di quello che ho fatto. Non ho rimpianti”.

Non si può non soffermarsi sull’infortunio che l’ha ampiamente condizionata nei mesi scorsi: “Appena tornata dai Campionati Europei a squadre, vinti dall’Italia, nel primo allenamento mi sono infortunata nel riscaldamento. Un esercizio che faccio ogni giorno. Ho messo male il piede e mi sono rotto il legamento”.

Tornando ai suoi primi passi nello sport il ricordo è davvero particolare: “Il mio primo sport è stato il nuoto, poi danza acrobatica. Dopodiché ho iniziato con l’atletica con le mie sorelle. Mi sono sempre allenata a Lucca, tranne un periodo a Siena, mentre ora sono tornata alle origini. Il salto in alto? Ho iniziato negli Under 16 anche se mi piacevano tutte le discipline”.

Un momento fondamentale della sua carriera è stato senza dubbio il 2020 con un 1.90 di assoluto prestigio a Minsk: “Non avevo nemmeno 18 anni ed era ancora l’inizio di stagione. Quando ho raggiunto quella misura ho capito che fosse quella che cambiava un po’ tutto. Dopo, infatti, ho vissuto 2-3 anni difficili e ho deciso di cambiare. Non vedevo più la via d’uscita tra problemi e attacchi di panico. Ricordo poco di quel periodo ma ricordo, invece, il lavoro fatto per uscirne”.

A questo punto si ragiona sulla prossima stagione e sugli obiettivi personali: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione indoor e gli Europei di Valencia anche se sappiamo bene che il livello sarà altissimo. Mi sento pronta, ho anche cambiato il mio riposo, ora ho più ore di sonno ed è importante. Faccio più integrazione e non solo a livello di allenamento. Cambieremo la rincorsa, senza dubbio. Un obiettivo sarà sicuramente fare una tappa della Diamond League. Quest’anno speravo di farne una ma non c’è stato modo”.

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