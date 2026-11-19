Flavio Cobolli sarà il numero 1 dell’Italia in occasione delle Finals della Coppa Davis, che andranno in scena sul cemento indoor di Bologna dal 24 al 29 novembre. Il 24enne romano si presenterà nel capoluogo emiliano da numero 6, 7 o 8 del mondo (dipenderà da come si concluderanno le ATP Finals) e avrà l’onore di disputare il secondo singolare dei vari confronti, qualora venisse selezionato dal capitano Filippo Volandri. Al momento il laziale è il miglior azzurro in graduatoria dopo Jannik Sinner (numero 2 del ranking ATP, assente da lungo tempo a causa del problema al ginocchio).

Ma qual è la posizione nelle classifiche mondiali dei tennisti selezionati per la massima competizione per Nazionali di tennis maschile? Cobolli sarà sesto in caso di vittoria contro Carlos Alcaraz nell’ultima partita del round robin a Torino, di mancate affermazioni del Fils nel capoluogo piemontese e Tiafoe fuori dalla finale; sarà settimo in caso di ko contro Alcaraz e nessun ulteriore successo dello statunitense Frances Tiafoe, oppure di vittoria contro Alcaraz e almeno una vittoria di Fils o vittoria di Tiafoe; sarà ottavo nel caso in cui non si avverassero le combinazioni precedenti.

Già delineato il ranking degli altri convocati: Luciano Darderi 21mo, Lorenzo Musetti 27mo, Matteo Berrettini 44mo. Facciamo un’ipotesi: se giocano Cobolli e Berrettini, Cobolli sarà numero 1 e Berrettini numero 2; se giocano Cobolli e Musetti, Cobolli sarà numero 1 e Berrettini numero 2; se giocano Musetti e Berrettini, Musetti sarà numero 1 e Berrettini numero 2. Ricordiamo che si giocano un singolare tra i numeri 2 delle due squadre e poi un singolare tra i numeri 1, seguiti da un eventuale doppio di spareggio.

Andrea Vavassori ha giocato molto poco in singolare (593mo), ma è decimo nella graduatoria di doppio. Di seguito il quadro dettagliato della posizione di classifica degli italiani in vista delle Finals di Coppa Davis.

RANKING ITALIANI PER FINALS COPPA DAVIS

Flavio Cobolli: o sesto o settimo od ottavo (dipenderà dall’evoluzione delle ATP Finals.

Luciano Darderi: 21mo.

Lorenzo Musetti: 27mo.

Matteo Berrettini: 44mo.

Andrea Vavassori: 593mo in singolare, decimo in doppio.