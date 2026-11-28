SI è concluso il sabato dedicato alla Serie A1 2026-2027 di hockey su pista, massimo Campionato italiano arrivato alla settima giornata. Nelle partite odierne, tutte le attenzioni erano rivolte alla terza della classe Monza, frenata in casa dalla sempre rognosa Valdagno.

La formazione brianzola nello specifico è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio per 2-2 in una partita non semplice. Sono stati infatti i veneti a partire meglio, segnando lo 0-1 con Tomba al 22:48 per poi raddoppiare al 13:54 con Barbosa Sanches. La risposta dei lombardi è arrivata solo nel secondo tempo quando, al 19:47, Olmo Robles ha accorciato le distanze, preludio del sigillo di Bielsa Bohemi che ha ripristinato definitivamente gli equilibri.

Successo di misura poi per l’Hockey Sarzana, capace di battere Lodi per 7-6. Da citare poi il trionfo in esterna di Novara su Matera per 1-5, oltre che il blitz di Forte dei Marmi sul campo di Castiglione per 2-3.

Domani, domenica 29 novembre, si disputeranno Pumas Viareggio-CGC Viareggio e Trissino-Follonica. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

HOCKEY PISTA: I TABELLINI DELLA SETTIMA GIORNATA (SERIE A1 2026-2027)

Sabato 28 Novembre 2026 – ore 19:00 – Tendostruttura di Matera

NEWCO ROLLER MATERA – TR AZZURRA NOVARA = 1-5 (0-3, 1-2)

Newco Roller Matera: Marimon, Bordanove, Gadaleta, Uva, Corrado – Giudice (C), Turturro, Bigatti, Santeramo (C), Dangelico – All. Antezza

TR Azzurra Novara: Granados, Illuzzi, Moyano, Cardella M, Torres – Maniero (C), Barbieri, Rovira, Puccinelli, Pigato – All. Tataranni

Marcatori: 1° tempo: 9’16” Illuzzi (NOV), 16’26” Torres (NOV), 20’40” Torres (NOV) – 2° tempo: 19’28” Maniero (sup.num) (NOV), 19’36” Uva (inf.num) (RMA), 19’55” Torres (sup.num) (NOV)

Espulsioni: 1° tempo: 1’31” Bordanove (2′) (RMA), 11’18” Bordanove (2′) (RMA) – 2° tempo: 1’48” Torres (2′) (NOV), 5’35” Gadaleta (2′) (RMA) e Illuzzi (2′) (NOV), 17’01” Moyano (2′) (NOV), 18’10” Gadaleta (2′) (RMA)

Arbitri: Roberto Giovine di Salerno e Roberto Toti di Salerno

Sabato 28 Novembre 2026 – ore 19:00 – Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)

BLUE FACTOR CASTIGLIONE – VERSILIA HOCKEY FORTE = 2-3 (2-2, 0-1)

Blue Factor Castiglione: Ciupi, Amato, Raffaelli, Escobar, Esquibel – Lasorsa,Cabella, Maldini, Santoni, Saitta (C) – All. Achilli

Versilia Hockey Forte: Gnata, Giovannetti (C), Moya, Duhalde, Lopez – Cacciaguerra, Giovannelli T,Giovannelli L, Bacci – All. Crudeli

Marcatori: 1° tempo: 2’20” Esquibel (CAS), 9’42” Lopez (FDM), 20’52” Lasorsa (CAS), 22’24” Moya (FDM) – 2° tempo: 14’31” Lopez (FM)

Espulsioni: 20’20” Esquibel (2′) (CAS)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)

Sabato 28 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – VGP VALDAGNO = 2-2 (0-2, 2-0)

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Colamaria, Olmos – Zucchetti, Pesavento G, Marzonetto, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz

VGP Valdagno: Vieira, Seixas (C), Cocco N, Sanches, Tomba – Moura, Crocco F, Piccoli Giu, Crosara, Vallortigara – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 2’21” Tomba (VAL), 11’06” Sanches (VAL) – 2° tempo: 5’14” Olmos (MNZ), 13’21” Bielsa (MNZ)

Espulsioni: 1° tempo: 5’54” Olmos (2′) (MNZ)

Arbitri: Davide Marcolin di Lusiana (VI) e Andrea Davoli di Modena

Sabato 28 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaTori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – BCC CENTROPADANA LODI = 7-6 (4-3, 3-3)

Hockey Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, De Rinaldis, Fantozzi – Vega, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Pedroni F – All. Festa

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Najera, Antonioni (C), Faccin, Compagno – Borregan, Ortiz, Nadini, Monticelli, Porchera – All.Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 8’50” Borsi (SAR), 11’21” Compagno (LOD), 17’53” Manrique (SAR), 19’20” Najera (LOD), 21’35” Borregan (LOD), 23’04” Fantozzi (SAR), 24’12” Vega (SAR) – 2° tempo: 4’04” Vega (SAR), 11’14” Borregan (LOD), 17’54” Vega (SAR), 19’43” Faccin (sup.num) (LOD), 21’22” Faccin (sup.num) (LOD), 24’18” Fantozzi (tir.dir) (SAR)

Espulsioni: 1° tempo:10’53” Manrique (2′) (SAR) – 2° tempo: 19’25” Borsi (2′) (SAR)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA