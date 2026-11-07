Hockey pista: Lodi cade nel sabato di Serie A1, sorride Bassano

Comincia con un risultato significativo la seconda giornata valida per la Serie A1 2026-2027 di hockey su pista. Una delle big del massimo Campionato, ovvero Lodi, ha infatti ceduto il passo in casa al Valdagno, perdendo con il risultato di 3-5.

Un match partito male per la formazione lombarda, ritrovatasi sotto di due reti a causa dei sigilli prima di Tomba (22:28) e, successivamente, di Lobo Pinto De Moura (18:11). Pochi minuti dopo però la squadra rossogialla ha risalito la china, accorciando le distanze con Borregan Bo (12:56) e pareggiando i conti con Compagno (12:19).

Ma i veneti, scatenati, non ci stanno e mettono nuovamente il musetto davanti con Crocco (2-3) fino a prendere il largo nella ripresa ancora con Lobo Pinto De Moura (18:50) e con Barbosa Sanches (2-5). Lodi ha quindi provato nuovamente a riaprire la gara con Borregan Bo (11:41), ma la VGP spietata ha riportato ordine segnando il 3-6 al 7:38 ancora con Lobo Pinto De Moura (7:38).

Sorride invece Bassano, capace di espugnare il campo di Viareggio imponendosi per 0-2. Successo di misura inoltre per Novara che ha battuto Forte dei Marmi per 4-3. Si sono divise la posta infine Matera e Viareggio (3-3) oltre che Follonica e Castiglione. Domani andrò in scena il posticipo tra Trissino e Monza.