Hockey pista: la Serie A1 si apre con gli acuti di Monza e Follonica

La Serie A1 2026-2027 di hockey pista ha inaugurato ufficialmente la sua 1a giornata di regular season con una parte delle gare del menù del turno di partenza che è andata in archivio. Fra gol e spettacolo, non sono mancate le emozioni.

Vittorie pesanti per il Monza, che si impone 9-3 sul Matera (3 gol di Colamaria), e per il Follonica, che nell’incrocio toscano piega 4-7 a domicilio il Forte dei Marmi, trascinato dalle doppiette di Davide e Francesco Banini, oltre a quella di Tabarelli.

Importante, a proposito di affermazioni esterne, anche il 3-5 del Sarzana: i liguri passano in casa del Castiglione per effetto delle doppiette di Fantozzi e di Manrique e la segnatura di De Rinaldis.

Infine il pirotecnico 3-3 fra Valdagno e Viareggio, con i veneti abili a recuperare da una situazione di svantaggio interno per 1-3, grazie alle zampate di Miguel Moura e Diogo Seixas.

Domenica 1 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

PUMAS VIAREGGIO – BCC CENTROPADANA LODI

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Matteo Righetti di Sarzana (SP)

DIRETTA SKATE ITALIA TV – Commento di Paolo Lazzarini

Domenica 1 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

UBROKER BASSANO – TR AZZURRA NOVARA

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Giorgio Fontana di Milano

DIRETTA SKATE ITALIA TV – Commento di Vincenzo Pittureri