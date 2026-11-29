Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Val Pusteria vince il derby con Bolzano. Milano ko con Lienz
Nella domenica della ICE Hockey League vanno in scena match di grande importanza come il derby tra Val Pusteria e Bolzano che vede il netto successo dei padroni di casa, mentre Milano cade in casa all’overtime contro Lienz.
MILANO – BLACK WINGS LIENZ 4-5 dopo overtime
Pronti, via, e i meneghini passano subito a condurre con la rete di Hannoun dopo 92 secondi di gioco. Gli austriaci rispondono subito con Ouellette-St-Amant che pareggia i conti al 7:48. Lienz che prosegue e passa a condurre con Wurschl al minuto 8:56. Milano pareggia con Dal Colle per il 2-2 al 13:30, ma Lienz rimette la testa avanti con Pusnik al 15:22. I padroni di casa non si fermano e pareggiano sul 3-3 con Houde al 21:56, quindi McKegg segna il 4-3 al 31:23. Gli austriaci rispondono a inizio terzo periodo con Knott al 41:14 per il 4-4 che arriva anche all’overtime, laddove Bliss al 62:03 segna la rete decisiva.
VAL PUSTERIA – BOLZANO 6-1
Dominio assoluto dei Lupi che chiudono i conti già nel primo tempo con un secco 4-0 grazie alla reti di Lipon (3;16), Ierullo (8:44), Fitzgerald (10:40) e Zandegiacomo (13:52). Nel secondo periodo arriva anche il 5-0 di Fontaine al 28:18, prima che Bolzano segni la rete della bandiera al 35.37. Bowlby, poi, fissa il punteggio sul 6-1 al 36:39.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE
|1
|
Olimpija Ljubljana
|54
|26
|16
|7
|3
|0
|105
|68
|37
|2
|
Steinbach Black Wings Linz
|52
|24
|15
|5
|3
|1
|93
|68
|25
|3
|
HCB Südtirol Alperia
|51
|24
|14
|4
|3
|3
|97
|66
|31
|4
|
Moser Medical Graz99ers
|47
|24
|12
|5
|4
|3
|78
|63
|15
|5
|
EC-KAC
|45
|25
|13
|8
|2
|2
|88
|68
|20
|6
|
HC Falkensteiner Pustertal
|45
|23
|13
|6
|2
|2
|73
|57
|16
|7
|
FTC-Telekom
|38
|24
|10
|9
|3
|2
|98
|85
|13
|8
|
EC Red Bull Salzburg
|35
|24
|11
|11
|0
|2
|71
|76
|-5
|9
|
Vienna Capitals
|32
|24
|8
|11
|3
|2
|68
|71
|-3
|10
|
Milano HC
|31
|25
|8
|11
|1
|5
|77
|91
|-14
|11
|
EC iDM Wärmepumpen VSV
|29
|24
|7
|11
|2
|4
|69
|84
|-15
|12
|
Hydro Fehervar AV 19
|27
|25
|6
|13
|3
|3
|67
|93
|-26
|13
|
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|20
|25
|4
|16
|3
|2
|51
|90
|-39
|14
|
Pioneers Vorarlberg
|7
|25
|1
|21
|1
|2
|59
|114
|-55