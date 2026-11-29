Nella domenica della ICE Hockey League vanno in scena match di grande importanza come il derby tra Val Pusteria e Bolzano che vede il netto successo dei padroni di casa, mentre Milano cade in casa all’overtime contro Lienz.

MILANO – BLACK WINGS LIENZ 4-5 dopo overtime

Pronti, via, e i meneghini passano subito a condurre con la rete di Hannoun dopo 92 secondi di gioco. Gli austriaci rispondono subito con Ouellette-St-Amant che pareggia i conti al 7:48. Lienz che prosegue e passa a condurre con Wurschl al minuto 8:56. Milano pareggia con Dal Colle per il 2-2 al 13:30, ma Lienz rimette la testa avanti con Pusnik al 15:22. I padroni di casa non si fermano e pareggiano sul 3-3 con Houde al 21:56, quindi McKegg segna il 4-3 al 31:23. Gli austriaci rispondono a inizio terzo periodo con Knott al 41:14 per il 4-4 che arriva anche all’overtime, laddove Bliss al 62:03 segna la rete decisiva.

VAL PUSTERIA – BOLZANO 6-1

Dominio assoluto dei Lupi che chiudono i conti già nel primo tempo con un secco 4-0 grazie alla reti di Lipon (3;16), Ierullo (8:44), Fitzgerald (10:40) e Zandegiacomo (13:52). Nel secondo periodo arriva anche il 5-0 di Fontaine al 28:18, prima che Bolzano segni la rete della bandiera al 35.37. Bowlby, poi, fissa il punteggio sul 6-1 al 36:39.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE