Hockey ghiaccio, Val Pusteria cade in casa contro Lubiana che rimane in scia a Bolzano

Due soli incontri in programma per la serata di ICE Hockey League, ma sono arrivati risultati importanti. Delle squadre di casa nostra era impegnata Val Pusteria che, tuttavia, ha subito una netta sconfitta per mano dell’Olimpia Lubiana che rimane in scia della capolista Bolzano. Nell’altro incontro secco 3-0 di Klagenfurt in casa di Villach.

VAL PUSTERIA-HK OLIMPIA LUBIANA 3-6

Alla Intercable Arena di Brunico sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio con la rete di Fitzgerald al minuto 5:02 su assist di Di Tomaso. Gli sloveni pareggiano subito i conti con Quince che, al 7:35, sfrutta il power-play e segna l’1-1 su assist di Masic. Il primo tempo non si ferma ed è ricchissimo di gol. Val Pusteria, infatti, rimette il naso avanti con Bowlby che, al minuto 8:27, segna il 2-1 su assist di Farrance.

Lubiana non ci sta e, proprio in chiusura di primo tempo, cambia marcia e prima si riporta in parità con il 2-2 del solito Quince su assist di Meyer, quindi piazza anche il 3-2 con Mehle a 12 secondi dalla sirena su assist di Halbert. Il secondo periodo vede subito i giallo-neri tornare in parità con la rete del 3-3 di Di Tomaso al 37:12 in power-play su assist di Rueschhoff. L’Olimpia non si scompone e centra il 4-3 con Lawrence dopo soli 22 secondi in power-play. Il terzo periodo, infine, vede gli sloveni chiudere i conti. Prima arriva la rete del 5-3 di Mahkovec al 43:51 su assist di Urbas, quindi c’è tempo anche per il 6-3 di Crnovic ad un solo secondo dalla conclusione.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027