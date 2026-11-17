Serata di notevole importanza per quanto riguarda la Alps Hockey League. Cinque partite in programma con 6 squadre italiane impegnate. Gli Unterland Cavaliers e Merano vincono i derby contro Gherdeina e Cortina, mentre cadono Vipiteno a Kitzbuehel e Renon in casa contro Sisak.

KITZBUEHEL-VIPITENO 2-3

I Broncos partono forte e passano subito in vantaggio con Cianfrone che, al minuto 4:00, sblocca il punteggio con la rete dell’1-0 su assist di Conci. Raddoppio immediato al minuto 5:57 con Randklev che segna il 2-0. Vipiteno non si ferma e nel secondo periodo allunga ancora portando il risultato sul 3-0 con Livingston ancora su assist di Conci. Nel terzo periodo gli austriaci provano la rimonta. Prima con la rete dell’1-3 di Pecnik al 42:36, quindi arriva anche il 2-3 di Engelhart al 51:31, ma è troppo tardi e i Broncos difendono la vittoria fino al termine.

RITTNER BUAM-KHL SISAK 1-4

Continua il momento complicato di Renon che perde anche contro Sisak ed è il 5 ko di fila. Idzan porta in vantaggio i croati al minuto 11:45, quindi raddoppio di Zarvski al 20:23, prima del 3-0 di Kumanovic al 22:11. Gli altoatesini provano a reagire al 31:19 con Schives, ma Sisak chiude i conti al 58:22 con Tabak per il 4-1 finale.

UNTERLAND CAVALIERS-GHERDEINA 8-4

Gol a grappoli nel derby, e pensare che il primo periodo si è concluso solamente sull’1-0 per gli ospiti con la rete di Pitschieler al 12:17. Nel secondo periodo succede di tutto con i Cavaliers che vanno a segno ben 6 volte contro le 2 di Gherdeina. Per i padroni di casa arrivano le marcature di Pichler al 25:16 e 30:13, quindi Croce al 26:39, Linjala al 28:16 e 36;54, quindi Vaccarino al 30:40. Per Gherdeina, invece, vanno a segno Mandruzzato al 35:35 e Moroder al 36:23. Si arriva al terzo periodo sul 6-3, quindi i padroni di casa centrano anche il 7-3 con Linjala al 47:23, prima che Kasslatter accorci sul 7-4 per il 52:32, prima che Vaccarino chiuda i conti al 55:16 per l’8-4 finale.

MERANO-CORTINA 4-3 dopo overtime.

Si parte con gli ampezzani che sbloccano il punteggio con Adami dopo 92 secondi di gioco. Merano reagisce subito e prima pareggia con Levin al minuto 6:28, quindi 2-1 con lo stesso Levin al 18:00. Nel secondo tempo Cortina ritorna in parità con il 2-2 di Pompanin al 20:27, ma Fuchs riporta avanti Merano al 36:03. Nel terzo periodo Cortina pareggia di nuovo con il 3-3 di Eruzione al 44:19 che porta la partita all’overtime. Decide tutto Utnans al 64:52.

Nell’altro incontro: Red Bull Salisburgo II-Jesenice 4-3.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027

1HD Jesenice 19 13 5 0 1 72 40 +32 40

2EK Die Zeller Eisbären 15 11 3 1 0 57 38 +19 35

3HC Migross Asiago 16 9 3 3 1 72 55 +17 34

4Rittner Buam SkyAlps 16 9 6 1 0 56 44 +12 29

5Adler Stadtwerke Kitzbühel 18 7 8 2 1 70 62 +8 26

6Red Bull Hockey Juniors 18 7 9 1 1 46 64 -18 24

7KHL Sisak 16 7 7 0 2 56 43 +13 23

8HC Meran/o Pircher 16 5 8 3 0 37 53 -16 21

9Wipptal Broncos Weihenstephan 15 5 7 2 1 51 56 -5 20

10Hockey Unterland Cavaliers 17 4 6 1 6 57 64 -7 20

11HC Gherdeina valgardena.it 15 4 8 1 2 47 63 -16 16

12Sportivi Ghiaccio Cortina 16 3 9 2 2 37 56 -19 15

13EC-KAC Future Team 15 3 8 2 2 43 63 -20 15