Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League cade Renon mentre i Cavaliers vincono il derby con Cortina

Anche se è in corso di svolgimento la European Cup of Nations di hockey ghiaccio, che vede in scena la nazionale italiana, prosegue la Alps Hockey League. Nella serata odierna sono andate in scena due partite. Renon era di scena a Kitzbuehel e incappa in una brutta sconfitta, mentre il derby tra Unterland Cavaliers e Cortina va ai padroni di casa.

KITZBUEHEL-RITTNER BUAM 6-3

Il match si sblocca dopo soli 8:14 con gli altoatesini che passano in vantaggio grazie alla rete di Blake. Gli austriaci rispondono nel secondo periodo con Holler al 26:13, prima che Kostner riporti avanti Renon al 32:41. A questo punto Kitzbuehel cambia marcia e va a dominare la scena. Prima pareggia i conti con Aigner al 33:19, quindi al 40:34 passano in vantaggio con il 3-2 di Podlipnik. Arriva poi il 4-2 di Gronhagen al 42:19, quindi il 5-2 di Holler al 44:27. Gli ospiti provano a tornare in gara al 44:54 con Graf, ma l’onnipresente Holler chiude i conti al 55:59 con il 6-3 conclusivo.

UNTERLAND CAVALIERS-SCG CORTINA 4-2

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche sono gli ampezzani a sbloccare il punteggio con Barnabò che segna l’1-0 al 29:08. Reazione immediata dei Cavaliers che pareggiano con Engelaar al 30:46 prima del sorpasso con Pichler al 32:02. Nel terzo tempo i padroni di casa non si fermano e allungano. Prima arriva la rete del 3-1 con Linjala al 46:27, quindi il 4-1 con Kaufmann al 47:26. Nel finale Pompanin segna il 2-4 per Cortina al 52:05 ma ormai è troppo tardi e il successo va ai padroni di casa.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027