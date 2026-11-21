Sabato 21 novembre non sorride al Milano nell’ICE Hockey League 2026-2027. I meneghini sono infatti caduti in casa con il punteggio di 1-2 ai supplementari per mano dei Vienna Capitals, capaci di imporsi nell’impianto di Rho.

Partita bloccata in avvio che porta con sé lo 0-0 del primo terzo di gara. Nel secondo periodo la zampata di Peeters sblocca il match, con gli austriaci che vanno in vantaggio per 0-1.

Milano si rimbocca le maniche e nel terzo e ultimo segmento regolamentare di gara pareggia: acuto di Lindquist al 54′ per l’1-1 che vale i supplementari.

Overtime che dura 16″: Bailen e Vey imbastiscono un’azione sulla quale Lilja si fa trovare pronto per griffare il punto dell’1-2 che chiude il match.

Domani invece, torneranno in campo – entrambe in trasferta – sia il Bolzano sia il Val Pusteria: andranno a fare visita, rispettivamente, agli ungheresi del Fehervar e agli sloveni dell’Olimpja Lubiana.