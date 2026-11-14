Hockey ghiaccio: Milano cede al Villach in ICE League

Il sabato sera dell’ICE Hockey League 2026-2027 non porta buone notizie ai colori italiani. La squadra di Milano infatti è stata sconfitta in trasferta con lo score di 6-5 dal Villach, in una partita ricca di gol che alla fine ha premiato gli austriaci.

Milano parte fortissimo in trasferta: primo periodo caratterizzato dalle zampate di Dal Colle e McLaughlin per il momentaneo 0-2.

In apertura di secondo parziale però i padroni di casa rientrano: Wallenta e Maxa materializzano il 2-2. L’intensità del match non si abbassa. Meneghini ancora in grado di infiammare la contesa nuovamente con McLaughlin e poi con Hannoun per il 2-4 con cui si va all’ultimo break.

Il terzo segmento di gara è ricco di colpi di scena. Botta e risposta sull’asse Andersson-Saracino. Si arriva al 3-5 al 48’15”, ma negli ultimi dieci minuti gli austriaci danno il tutto per tutto trovando gli acuti di Sproul e Huges che valgono il 5-5 e l’overtime.

Ai supplementari non segna nessuno, si va agli shooutout. A quel punto segnano Cramarossa per il Villach e Grant per il Milano. Si va a oltranza sino a quando Maxa non trova il modo di gonfiare la gabbia dei rossoblù per far vincere l’EC VSV.

In classifica, Milano rimane ferma a 24 punti – in nona posizione – dopo 19 partite mandate in archivio. Domani, domenica 14 novembre, giornata scoppiettante: Val Pusteria ospiterà Milano in un incrocio tutto italiano, mentre il Bolzano riceverà i Pioneers.