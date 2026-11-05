Hockey ghiaccio, l’Italia inizia con un successo sulla Gran Bretagna nella European Cup of Nations

L’Italia inizia con una vittoria importante e convincente il suo cammino nella European Cup of Nations 2026. All’ArcelorMittal Park di Sosnowiec (Polonia) la nazionale azzurra ha sfidato la Gran Bretagna e ha centrato un successo prestigioso per 3-0. Questa sera alle ore 19.45 si disputerà l’incontro tra Polonia e Ucraina che andrà a concludere la prima giornata del Gruppo C.

ITALIA-GRAN BRETAGNA 3-0

Dopo un avvio nel quale le due squadre si sono studiate e hanno messo in mostra equilibrio notevole, gli azzurri passano a condurre al minuto 16:46 grazie alla rete di Pietroniro su assist di Zanatta. Il secondo tempo prosegue sulla scia della battaglia e si chiude a reti bianche, quindi si passa al parziale conclusivo.

Il terzo tempo si apre con il raddoppio dell’Italia che va a segno con Sanna al 45:43 su assist di Schiavone per il 2-0 che indirizza l’incontro. Purtroppo, però, la rete viene annullata e si riparte sull’1-0. Per il raddoppio è solo questione di tempo dato che Lobis va a segno al minuto 52:38 su assist di Purdeller. Nel finale c’è tempo anche per il 3-0 per la nostra formazione realizzato da Del Luca al 55:26.

Come si svilupperà il programma della European Cup? Domani, venerdì 6 novembre, l’Italia sarà sul ghiaccio contro la Polonia alle ore 20.00, quindi sabato 7 novembre ultimo impegno alle ore 18.45 contro l’Ucraina.