L’hockey ghiaccio femminile internazionale guarda al 2027. Dopo la vittoria degli USA nei Mondiali di Top Division 2026, conclusisi in Danimarca qualche giorno fa con il 12esimo titolo della storia statunitense nella finalissima contro il Canada (6-2 lo score; con le yankees capaci di vincere Olimpiadi e torneo iridato), l’orizzonte si sposta alla prossima annata.

Il focus per l’Italia sarà sui Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che nel novembre dell’anno venturo le azzurre potranno giocare in casa a Milano. In palio c’è la promozione nella massima serie.

Il Blue Team, almeno per la fase iniziale, sarà inserito nel Girone B: assieme a Ungheria e Paesi Bassi. Nel Girone A invece vi saranno Slovacchia, Norvegia e il Giappone, con la formazione nipponica fresca retrocessa dalla Division più alta, dopo aver perso lo spareggio con l’Austria.

La squadra vincitrice del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A salirà in Top Division, mentre la perdente della sfida salvezza (lo scontro tra le ultime classificate dei due gironi) scenderà in Prima Divisione Gruppo B.