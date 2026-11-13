Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Venerdì sera ricco di match per quanto riguarda l’ICE Hockey League. Sei match in programma con due squadre di casa nostra sul ghiaccio. Bolzano ospitava Graz ed incappa in una sconfitta che, tuttavia, mantiene gli altoatesini in vetta alla classifica, mentre Val Pusteria era di scena in casa del fanalino di coda Vorarlberg e torna a casa con un pesante passivo.

VORARLBERG-VAL PUSTERIA 7-4

L’inizio è stato tutto di marca altoatesina con Fitzgerald che segna la rete dell’1-0 dopo soli 9 secondi di gioco su assist di Bowlby. Il canadese non si ferma e raddoppia subito al minuto 3:29 per il 2-0 su assist di Ierullo. Gli austriaci reagiscono e accorciano con Martin al minuto 11:32, ma i Lupi allungano ancora con Moncada al minuto 15:59 per il 3-1 su assist di Zandegiacomo. Dal secondo periodo cambia tutto e i padroni di casa dominano la scena. Prima accorciano le distanze con il 2-3 di Serdachny al 21:54, quindi centrano il 3-3 con van Nes al 24:42. Vorarlberg passano anche in vantaggio con Murray al 45;15 per il 4-3. Nel terzo tempo Serdachny porta il punteggio sul 5-3 al 41:48, prima che Purdeller accorci per i gialloneri al 50:53 sul 5-4. Quando tutto sembra riaprirsi gli austriaci approfittano della porta vuota e segnano prima con Seppala al 58:37 per il 6-4, quindi con Kallionkieli per il 7-4 a 21 secondi dalla fine.

BOLZANO-GRAZ99ERS 2-4

Gli ospiti passano subito in vantaggio dopo 5:22 con Holm, ma gli altoatesini reagiscono nel secondo tempo con McClure per l’1-1 al 23:52, quindi Mantenuto porta avanti i Foxes al 26:01. Il terzo periodo, invece, è tutto di Graz che prima pareggia con Harnisch al 42:02, quindi mette la freccia con Swaney al 50:40, quindi si chiude sul 4-2 con Schiechl a 14 secondi dal termine.

Gli altri incontri:

Ferencvaros-Fehervar 5-4

Olimpia Lubiana-Red Bull Salisburgo 1-4

Klagenfurt-Innsbruck 5-2

Vienna-Black Wings Lienz 1-2

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027

1 HCB Südtirol Alperia 39

2Steinbach Black Wings Linz 39

3 Olimpija Ljubljana 38

4 EC-KAC 36

5 Moser Medical Graz99ers 33

6 HC Falkensteiner Pustertal 32

7 EC Red Bull Salzburg 31

8 FTC Ferencvaros-Telekom 25

9 Milano HC 23

10 Vienna Capitals 21

11 Hydro Fehervar AV 21

12 EC iDM Wärmepumpen VSV 20

13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 15

14 Pioneers Vorarlberg 5