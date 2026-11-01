Hockey ghiaccio, Bolzano vince e rimane in testa alla ICE League. Cade Milano, Val Pusteria passa a Innsbruck

Domenica di grande importanza per la ICE Hockey League. Erano impegnate tutte e tre le squadre di casa nostra e sono arrivati risultati di spessore. Bolzano ha sbancato Vienna dopo gli shoot-out, quindi Val Pusteria ha vinto in casa di Innsbruck, mentre Milano è caduta rovinosamente in casa contro l’Olimpia Lubiana.

I meneghini, infatti, hanno perso 1-6 sul proprio ghiaccio contro gli sloveni di Lubiana. Risultato mai in discussione con gli ospiti avanti già 3.0 dopo 16:46. Nel finale, dopo la rete di Pietroniro al 17:15, altre tre marcature per Lubiana con Urbas, Boychuk e Gregorc.

Val Pusteria, invece, passa 2-1 in casa di Innsbruck con le reti di Lipon al 47:24 e Bardreau al 53:15 che ribaltano il vantaggio di Macierzynski al 36;25. Partita spettacolare invece tra Vienna e Bolzano con le squadre che vanno all’overtime sul 3-3 prima che i rigori consegnino la vittoria agli altoatesini.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE