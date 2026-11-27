Bolzano torna subito in carreggiata ed in testa alla classifica. Dopo la sconfitta contro il Klagenfurt le foxes hanno battuto d’autorità Milano in occasione del derby disputato quest’oggi valido per il venerdì della stagione regolare di ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio imponendosi tra le mura amiche con un sonoro 7-4.

La compagine altoatesina si è resa artefice di un inizio molto difficile. A seguito del vantaggio di Ticar arrivato a soli 45 secondi dall’inizio della disputa, i meneghini sono saliti in cattedra, prima pareggiando i conti con Houde (5:22) e, successivamente, mettendo il musetto davanti al 7:28 con Finoro sfruttando una situazione di power-play. Sarà il preludio di un divertente botta e risposta, complice il pareggio di Gazley (11:04) ed il nuovo tentativo di fuga da parte di Milano, abile a portasi sul 2-3 sempre con Finoro (11:28) salvo essere raggiunta ancora una volta da Gazley.

Bolzano all’uscita dai blocchi del secondo tempo appare tuttavia più lucida, scappando sul 6-3 grazie ai sigilli marcati rispettivamente da DiGiacinto (2:05) e McClure, a segno con una doppietta siglata al 7:19 e al 15:50. Nell’ultimo atto la squadra della Madonnina prova ad accorciare le distanze con House (5’) prima di subire il 7-4 definitivo di Frigo al 12:43.

Sorride inoltre Valpusteria, uscita vincente per 4-2 dal confronto con il Villach. Equilibrato l’inizio della sfida, dove i due team si sono scambiati i favori, considerata la rete iniziale di Purdeller per i lupi (00:24) e il pari di Rebering (7:36). I ragazzi di Brunico hanno poi alzato l’asticella nella seconda ripresa siglando il 3-1 con Glira (3:30) e Bardreau (10:46) su situazione di inferiorità, mentre per gli austriaci ha rimesso in partita i compagni Wallenta su power-play (17:30). Poi, a cinque minuti dalla fine del terzo tempo, Bowbly ha consentito alla formazione di casa di segnare il 4-2, mettendo così in ghiaccio il match. L’ICE League tornerà il prossimo 29 novembre.