Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago sorride nel sabato di Alps League, bene Ritten
Un sabato tutto sommato positivo per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps league 2026-2027 di hockey su ghiaccio. Ad eccezione dell’Unterland, caduta contro Renon, tutte le altre squadre nostrane coinvolte hanno trovato la vittoria, ottenendo punti preziosi in classifica.
Il successo più significativo è stato quello di Asiago, agganciata in testa alla classifica con Jesenice dopo aver battuto senza patema alcuno il KHL Sisak, imponendosi con il rotondissimo risultato di 8-1. Quinta vittoria consecutiva invece per il già citato Ritten, capace di battere i Cavaliers in trasferta per 2-3 gestendo il match con grande solidità.
Sorride anche Vipiteno, formazione che ha sperato per 2-4 in esterna Salzburg 2 rendendosi artefice di una battaglia in rimonta, ribaltando un pesante 2-0 iniziale. L’Alps League tornerà domani, 29 novembre, con il vìs-a-vìs tra Klagenfurt II e Merano.
Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio
CLASSIFICA ALPS LEAGUE AGGIORNATA AL 28 NOVEMBRE
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HD Jesenice – 46 punti
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HC Migross Asiago – 46 punti
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EK Die Zeller Eisbären – 43 punti
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Rittner Buam SkyAlps – 40 punti
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KHL Sisak – 32 punti
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Adler Stadtwerke Kitzbühel – 29 punti
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Wipptal Broncos Weihenstephan – 26 punti
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Red Bull Hockey Juniors – 24 punti
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HC Meran/o Pircher – 24 punti
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Hockey Unterland Cavaliers – 23 punti
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EC-KAC Future Team – 19 punti
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Sportivi Ghiaccio Cortina – 18 punti
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HC Gherdeina valgardena.it – 17 punti