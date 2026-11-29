Una delle domande che l’universo tennis si pone è se Novak Djokovic possa vincere il tanto agognato venticinquesimo titolo dello Slam. Il britannico Tim Henman, intervistato da Sky Sports, ha provato a rispondere al quesito sottolineando che è difficile fare previsioni, ma che si tratta di un obiettivo certamente difficile per problematiche di natura fisica.

Sul diritto del serbo di continuare a giocare fino a quando lo riterrà opportuno: “Alcuni hanno espresso perplessità, sostenendo che stia compromettendo la propria reputazione e che dovrebbe prendere in considerazione il ritiro. Io, però, non sono assolutamente d’accordo. Si è guadagnato il diritto di continuare a giocare finché lo desidera e, se si diverte ancora in campo, allora sta facendo il lavoro più bello del mondo”.

Sulle difficoltà legate alla conquista del venticinquesimo Slam: “25° Slam? Non credo sia possibile fare previsioni, perché tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Se il tennis consistesse semplicemente nello stare fermi in un angolo e colpire la palla, sarebbe sicuramente al livello di chiunque altro, se non addirittura superiore. Ma affrontare partite al meglio dei cinque set, nell’arco di sette incontri, richiede uno sforzo fisico che, alla sua età, sembra eccessivo”.

L’ammirazione per una leggenda da godere fino a quando potrà giocare: “Continuiamo ad ammirarlo finché può giocare. Per me è il più grande tennista di tutti i tempi. Non sarà in campo per sempre, quindi godiamocelo finché è ancora in attività”.