Hatton sfrutta il crollo di McIlroy e tenta la fuga a Dubai. Ancora bene Laporta

Moving day ormai chiuso a Dubai dove si sta disputando da giovedì il Dp World Tour Championship, ultimo appuntamento del circuito europeo che decreterà, oltretutto, il vincitore della Race to Dubai. Nella giornata odierna il britannico Tyrrell Hatton è riuscito a consegnare un -4 (68 colpi), quanto basta per staccare il compagno di partenza Rory McIlroy (primo con lui a pari merito dopo 36 buche) e prendersi la prima posizione in solitaria a -9. Il nordirlandese non è riuscito, infatti, a mantenere il ritmo alto come nei primo due round e ha chiuso il moving day con uno score in pari al par che lo ha relegato ad un totale di -5 in T4 appaiato ad Adam Scott, Eugenio Chacarra e l’azzurro Francesco Laporta, in ripresa oggi con un 68 (-4) con 5 birdie, 1 eagle e 3 bogey.

Alle calcagna di Hatton, tuttavia, si sono insinuati il francese Victor Perez (2º a -8) e lo svedese Mikael Lindberg (3º a -6). La classifica risulta dunque piuttosto corta e ancora non ben delineata in vista dell’ultima giornata di domani. Ancora in ballo per il primo posto, anche se gli score sono stati per tutta la settimana piuttosto contenuti, anche i tre golfisti in T8 a chiudere le prime dieci posizioni:Dan Bradbury, Jayden Schaper e Kristoffer Reitan a -4.

Per Laporta, che domani scenderà in campo nel terzultimo flight insieme allo spagnolo Chacarra, si tratta di una vera e propria chance per conquistare la carta del PGA Tour via il ranking della Race to Dubai. Dopo essersi posizionato 25º nella medesima list dopo l’Abu Dhabi Championship, nel caso riuscisse ad attestarsi intorno alla 15ª dopo un buon risultato a Dubai, le possibilità di poter giocare stabilmente sul circuito americano diventano davvero tante. Al momento staccherebbero il pass Chacarra, Reed, Jarvis, Schaper, Hillier, Olesen, Wiesberger, Sullivan, Lindell e Dean, mentre le posizioni davanti a Laporta perderanno parecchio terreno al termine del Dp World Tour Championship.

Per quanto riguarda Gregorio De Leo, altro italiano in gara questa settimana, ad un giro dalla fine si trova a +3 dopo un sabato in -1 che lo attesta, così, in 33esima piazza a pari merito con Reed e Fleetwood.