Il matrimonio tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc non sta producendo i risultati sperati. La Ferrari si ritrova a fare i conti con una rivalità che, anziché tradursi in un vantaggio competitivo, sta diventando un problema di gestione. E Gunther Steiner, intervenuto nel podcast Red Flags, non ha risparmiato né i piloti né chi avrebbe dovuto prevedere le difficoltà di una simile convivenza.

L’ex responsabile della Haas ha scelto l’ironia per affrontare il caso Leclerc, arrivando a immaginare un ritorno del monegasco nella squadra con cui aveva mosso i primi passi in F1. Una provocazione che prende spunto proprio dall’episodio di Las Vegas, dove il confronto tra i due ferraristi è sfociato in un contatto.

“Mettiamo Charles alla Haas. È una soluzione. Qualcuno ci ha già pensato? Sarebbe una via d’uscita – ha ipotizzato Steiner – ‘Se non ti trovi bene in Ferrari, abbiamo un sedile per te; torna da dove sei venuto’, visto che ha iniziato la sua carriera proprio alla Haas, durante le prove libere (FP1). C’ero io all’epoca. A dire il vero, Charles mi è anche simpatico. È una bravissima persona, ma questa potrebbe essere un’idea. Forse la sola minaccia di farlo basterebbe a calmarlo, senza dover arrivare davvero a separarsi da lui. È giusto che non sia contento, visto che il pasticcio l’ha creato lui“.

Al di là delle battute, il punto dell’ex dirigente è un altro: a suo giudizio, il comportamento di Leclerc a Las Vegas merita una risposta e la Ferrari non può ignorare quanto accaduto.

La vicenda, tuttavia, non può essere ridotta alle responsabilità del singolo pilota. Steiner ritiene che a Maranello sia mancata una valutazione realistica delle conseguenze legate all’ingaggio di Hamilton e alla sua convivenza con Leclerc. Due campioni, due ambizioni e una squadra che si aspettava di poter trasformare la qualità della propria line-up in un titolo mondiale.

“Tutti hanno affrontato questa situazione con un po’ troppa ingenuità – ha sottolineato Steiner – pensando: ‘Oh, sarà fantastico! Abbiamo due piloti eccezionali, andrà tutto bene, diventeremo campioni del mondo’. Invece non hanno vinto il campionato del mondo e i piloti non vanno d’accordo. Ora si trovano in una situazione disastrosa. Dunque, come risolvere il problema? È davvero difficile. [Vasseur] deve rimediare, perché non credo che la Ferrari, in caso contrario, sarà disposta ad aspettare ancora a lungo“.

Il riferimento è a Fred Vasseur. Il Team Principal ha già contestato a Leclerc il mancato rispetto delle indicazioni stabilite prima della gara di Las Vegas, ma per Steiner il problema va oltre il singolo episodio. La Ferrari deve trovare un modo per evitare che il confronto tra i suoi piloti si trasformi in una guerra interna, con conseguenze anche sul rendimento in pista.