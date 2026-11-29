Sarà un’altra giornata di passione e di attesa: chi tra Gukesh e Sindarov riuscirà a battere l’altro? Chi riuscirà a prendere le redini del match mondiale di scacchi? Chi darà uno scossone importante a una situazione in cui ci sono state tre partite belle su quattro, pur tuttavia terminate patte?

Tante domande, ancora poche risposte alla Fondazione Martin Bodmer, dove ieri a un certo punto è apparto a far quasi “da spia” Anish Giri, il Grande Maestro olandese i cui motivi per essere noto sono poco quantificabili. Di sicuro la qualità scacchistica messa insieme da Gukesh e Sindarov in questo inizio di match iridato è davvero altissima, le patte non sono ancora terminate, ma c’è ancora tanto in termini di tematiche da scoprire. Il tutto con Sindarov che ha il Bianco.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov continua oggi alle ore 15:00 con la quinta partita a cadenza classica. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026 OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 15:oo Quinta partita

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.