Si ritorna alla scacchiera a Cologny, vicino Ginevra, in Svizzera: Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov sono pronti a riprendere la marcia che incoronerà uno dei due Campione del Mondo di scacchi. Per adesso ci sono state solo patte tra i due giocatori.

Dopo una prima partita convincente, ma senza ulteriori sviluppi, e una seconda finita un po’ troppo prima del dovuto con stupore generalizzato dei convitati al tavolo iridato, la terza è risultata essere una vera lotta da quasi cinque ore. Lotta, sì, ma senza che mai nessuno dei due riuscisse a trovare il modo di “sbilanciare” l’altro. Ciò non toglie che molte delle soluzioni che si sono viste alla scacchiera hanno un valore istruttivo particolarmente elevato, oltre a testimoniare la grande capacità dei due di comprendere le idee altrui.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov continua oggi alle ore 15:00 con la quarta partita a cadenza classica. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026 OGGI

Sabato 28 novembre

Ore 15:oo Quarta partita

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.