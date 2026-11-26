Gukesh Dommaraju contro Javokhir Sindarov, atto terzo. Il match per il titolo mondiale di scacchi prende una nuova piega, e lo fa ritornando a vedere il Campione del Mondo in carica con il Nero, mentre per l’uzbeko arriva il secondo Bianco nella sequenza che, da qualche tempo, non prevede più il “senso inverso” dei colori a metà sfida.

Due patte fino a questo momento, sia l’una che l’altra arrivate senza che si giungesse alla quarantesima mossa. Poiché non si può pattare per accordo prima di questo termine, si sono avute due triplici ripetizioni di posizione (una mascherata da scacco perpetuo, ma il principio sempre quello è). Storicamente la terza partita è spesso ricca di risvolti di vario genere, ma finora il momento è apparso quasi di stasi, come se i due stessero ancora coprendo le proprie carte. Vedremo cos’accadrà in questo giovedì ginevrino.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov continua oggi alle ore 15:00 con la terza partita a cadenza classica. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026 OGGI

Giovedì 26 novembre

Ore 15:oo Terza partita

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.