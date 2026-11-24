Si comincia: Javokhir Sindarov va a caccia del titolo mondiale attualmente detenuto da Gukesh Dommaraju. Il match più giovane della storia dei Campionati del Mondo che si sono tenuti in una storia ormai lunga e infinita, complessa e difficile, che data fino al 1886 in via ufficiale e che è sotto l’egida FIDE da dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Momenti opposti, quelli dei due protagonisti: Sindarov ha confermato le grandi premesse viste al Torneo dei Candidati, mentre per quanto riguarda Gukesh la questione è un po’ più complicata, nel senso che il 2026 l’ha vissuto male, scendendo tantissimo fino a uscire dai primi 20 del mondo. Praticamente un ribaltamento rispetto a quanto accadde due anni fa tra lui stesso e Ding Liren. Però si sa: il match per il titolo iridato crea spesso situazioni complesse da definire. Specialmente negli ultimi anni, in cui è successo letteralmente di tutto.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov comincia oggi alle ore 15:00 con la prima partita a cadenza classica. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026 OGGI

Martedì 24 novembre

Ore 15:oo Prima partita

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.