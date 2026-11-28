Finsice con una patta anche la quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov. I due aggiornano il punteggio sul 2-2, e proseguono il loro cammino verso una domenica in cui potrebbe ancora accadere qualsiasi cosa. Nondimeno, va rimarcato come le patte qui abbiano avuto in tre casi su quattro un importante numero di trame tattiche interessanti.

Si comincia con Sindarov che tira fuori un’arma tendenzialmente non sua, la Difesa Petroff (o Russa a seconda di come si vuole dire). Il lato quasi paradossale è che già alla quinta mossa di fatto le partite giocate con la posizione in essere si contano sulle dita di pochissime mani. La posizione, anche in virtù di una 9. Db1 di Gukesh che subito lascia il segno tra gli appassionati, diventa ricca di risvolti tattici, con possibilità soprattutto per il Bianco e un Sindarov subito in difficoltà con l’orologio.

Il display accanto ai giocatori, però, a un certo punto preoccupa anche Gukesh. Nondimeno, entrambi i giocatori già alla 15a mossa sono sotto l’ora a disposizione per arrivare alla 40a. Ed è proprio in questa fase che l’indiano, forse, perde quel minimo di iniziativa che era riuscito a guadagnarsi grazie alle sue scelte in apertura. Non solo: le sue riflessioni lo portano a finire indietro con il tempo rispetto a Sindarov.

La conseguenza è che, alla 22a, Te1 ha il sapore di un cambio di Torri che porta dritto alla patta. L’alternativa tra finale di Donne e pedoni ed equa divisione del punto è presto risolta dallo scacco perpetuo di Gukesh, che attiva appunto la triplice ripetizione di posizione e rimanda tutti in hotel senza vincitori né vinti. Almeno per il momento.