Finisce patta la terza partita del match per il Campionato del Mondo di scacchi tra Javokhir Sindarov, con il Bianco, e Gukesh, con il Nero. Si va al giorno di riposo sull’1,5-1,5, e dunque non ci si schioda in sostanza dalla parità. Ma questa di oggi è stata la migliore delle tre partite viste fino a oggi per temi tattici e strategici.

Prime fasi di gioco in cui si ripete la Spagnola Berlinese, ma secondo un’altra via che porta alla sottovariante Cordel, in particolare in un seguito che per tredici mosse è identico a una Ljubojevic-Spassky del 1988. Una fase, questa, affrontata da Gukesh con una velocità davvero superlativa, tant’è vero che per quindici mosse impiega sostanzialmente appena due minuti lasciando al contempo Sindarov più volte costretto a riflettere. In sostanza, quel tipo di battaglia lo vince lui.

Successivamente si apre una battaglia particolarmente aspra in termini di idee sia strategiche che tattiche. Dopo 17 mosse le donne non sono più sulla scacchiera, ma in questo contesto la posizione inizia a volgere lentamente a favore del Nero, che ha più opzioni interessanti con i pedoni h5 e g5 e una chance di dare supporto con le due Torri a tutta la situazione da quel lato.

Successivamente, però, la battaglia si rende totalmente strategica: ci sono tantissime cose in ballo, dalla pressione sul lato di Re del Nero fino ai tentativi di sfondare al centro da parte del Bianco fino alle possibili tensioni sull’ala di Donna soprattutto con il gioco di Torre. In tutto questo, non si sa come, Sindarov riesce a resistere a una ristrettezza di tempo sempre più elevata: gli restano otto secondi per la quarantesima mossa, che comunque esegue. Non si abbandona la tensione, la posizione è a più vie, ma comunque pari. Ne esce un finale particolarmente istruttivo, di Alfieri di colore contrario con il pedone in più per il Nero, ma che non ha possibilità di essere convertito. Alla 60a mossa, dunque, anche se ora la patta per accordo è possibile essendo superata la 40a, arriva la triplice ripetizione di posizione.