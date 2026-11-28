GP Valencia
Griglia di partenza MotoGP, GP Valencia 2026: Bezzecchi in pole, Marquez a quasi mezzo secondo! Martin in seconda fila
Non è una giornata come le altre per il Motomondiale, e non solo perché siamo arrivati al ventiduesimo e conclusivo atto di un’annata intensissima. L’atmosfera nel paddock del “Ricardo Tormo” è carica di un’emozione palpabile, quasi surreale, dopo la notizia bomba sganciata ieri pomeriggio direttamente dal box Ducati: Marc Márquez ha annunciato il suo ritiro dalle corse al termine di questo weekend
A 33 anni, fresco della conquista del suo decimo titolo mondiale matematicamente blindato a Portimão, il fuoriclasse di Cervera ha scelto proprio il palcoscenico di casa per calare il sipario su una carriera leggendaria. Una decisione maturata dopo la tappa di Motegi, tenuta segreta fino all’ultimo e comunicata con un gesto teatrale, mostrando dei cartelli alle telecamere prima delle libere.
Sullo stretto e tortuoso tracciato valenciano, dove sorpassare in gara è sempre un’impresa e partire davanti fa tutta la differenza del mondo, le qualifiche sono state già un crocevia fondamentale in vista della Sprint del pomeriggio e del Gran Premio di domani.
La pole-position è andata a Marco Bezzecchi, strepitoso nel suo time-attack. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha ottenuto il tempo di 1’27″844 rifilando 463 millesimi a Marc Marquez e 589 a Raul Fernandez. In seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin con l’altra Aprilia ufficiale e Fabio Di Giannantonio. Settimo un buon Enea Bastianini.
GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA MOTOGP 2026
1 Marco Bezzecchi 72 Aprilia
2 Marc Marquez 93 Ducati
3 Raul Fernandez 25 Aprilia
4 Alex Marquez 73 Ducati
5 Jorge Martin 89 Aprilia
6 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati
7 Enea Bastianini 23 KTM
8 Pol Espargaro 44 KTM
9 Fermin Aldeguer 54 Ducati
10 Pedro Acosta 37 KTM
11 Ai Ogura 79 Aprilia
12 Joan Mir 36 Honda
13 Brad Binder 33 KTM
14 Iker Lecuona 27 Ducati
15 Johann Zarco 5 Honda
16 Fabio Quartararo 20 Yamaha
17 Franco Morbidelli 21 Ducati
18 Diogo Moreira 11 Honda
19 Luca Marini 10 Honda
20 Jack Miller 43 Yamaha
21 Augusto Fernandez 47 Yamaha
22 Alex Rins 42 Yamaha
RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE
Q2:
1 Marco Bezzecchi 72 Aprilia 1:27.844 —
2 Marc Marquez 93 Ducati 1:28.307 +0.463
3 Raul Fernandez 25 Aprilia 1:28.433 +0.589
4 Alex Marquez 73 Ducati 1:28.580 +0.736
5 Jorge Martin 89 Aprilia 1:28.639 +0.795
6 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati 1:28.695 +0.851
7 Enea Bastianini 23 KTM 1:28.780 +0.936
8 Pol Espargaro 44 KTM 1:28.853 +1.009
9 Fermin Aldeguer 54 Ducati 1:28.870 +1.026
10 Pedro Acosta 37 KTM 1:28.884 +1.040
11 Ai Ogura 79 Aprilia 1:29.150 +1.306
12 Joan Mir 36 Honda 1:29.416 +1.572
Q1:
1 Enea Bastianini 23 KTM 1:29.053 —
2 Joan Mir 36 Honda 1:29.204 +0.151
3 Brad Binder 33 KTM 1:29.233 +0.180
4 Iker Lecuona 27 Ducati 1:29.260 +0.207
5 Johann Zarco 5 Honda 1:29.286 +0.233
6 Fabio Quartararo 20 Yamaha 1:29.407 +0.354
7 Franco Morbidelli 21 Ducati 1:29.435 +0.382
8 Diogo Moreira 11 Honda 1:29.584 +0.531
9 Luca Marini 10 Honda 1:29.623 +0.570
10 Jack Miller 43 Yamaha 1:29.640 +0.587
11 Augusto Fernandez 47 Yamaha 1:29.721 +0.668
12 Alex Rins 42 Yamaha 1:30.148 +1.095