Non è una giornata come le altre per il Motomondiale, e non solo perché siamo arrivati al ventiduesimo e conclusivo atto di un’annata intensissima. L’atmosfera nel paddock del “Ricardo Tormo” è carica di un’emozione palpabile, quasi surreale, dopo la notizia bomba sganciata ieri pomeriggio direttamente dal box Ducati: Marc Márquez ha annunciato il suo ritiro dalle corse al termine di questo weekend

A 33 anni, fresco della conquista del suo decimo titolo mondiale matematicamente blindato a Portimão, il fuoriclasse di Cervera ha scelto proprio il palcoscenico di casa per calare il sipario su una carriera leggendaria. Una decisione maturata dopo la tappa di Motegi, tenuta segreta fino all’ultimo e comunicata con un gesto teatrale, mostrando dei cartelli alle telecamere prima delle libere.

Sullo stretto e tortuoso tracciato valenciano, dove sorpassare in gara è sempre un’impresa e partire davanti fa tutta la differenza del mondo, le qualifiche sono state già un crocevia fondamentale in vista della Sprint del pomeriggio e del Gran Premio di domani.

La pole-position è andata a Marco Bezzecchi, strepitoso nel suo time-attack. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha ottenuto il tempo di 1’27″844 rifilando 463 millesimi a Marc Marquez e 589 a Raul Fernandez. In seconda fila Alex Marquez, Jorge Martin con l’altra Aprilia ufficiale e Fabio Di Giannantonio. Settimo un buon Enea Bastianini.

GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 72 Aprilia

2 Marc Marquez 93 Ducati

3 Raul Fernandez 25 Aprilia

4 Alex Marquez 73 Ducati

5 Jorge Martin 89 Aprilia

6 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati

7 Enea Bastianini 23 KTM

8 Pol Espargaro 44 KTM

9 Fermin Aldeguer 54 Ducati

10 Pedro Acosta 37 KTM

11 Ai Ogura 79 Aprilia

12 Joan Mir 36 Honda

13 Brad Binder 33 KTM

14 Iker Lecuona 27 Ducati

15 Johann Zarco 5 Honda

16 Fabio Quartararo 20 Yamaha

17 Franco Morbidelli 21 Ducati

18 Diogo Moreira 11 Honda

19 Luca Marini 10 Honda

20 Jack Miller 43 Yamaha

21 Augusto Fernandez 47 Yamaha

22 Alex Rins 42 Yamaha

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE

Q2:

1 Marco Bezzecchi 72 Aprilia 1:27.844 —

2 Marc Marquez 93 Ducati 1:28.307 +0.463

3 Raul Fernandez 25 Aprilia 1:28.433 +0.589

4 Alex Marquez 73 Ducati 1:28.580 +0.736

5 Jorge Martin 89 Aprilia 1:28.639 +0.795

6 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati 1:28.695 +0.851

7 Enea Bastianini 23 KTM 1:28.780 +0.936

8 Pol Espargaro 44 KTM 1:28.853 +1.009

9 Fermin Aldeguer 54 Ducati 1:28.870 +1.026

10 Pedro Acosta 37 KTM 1:28.884 +1.040

11 Ai Ogura 79 Aprilia 1:29.150 +1.306

12 Joan Mir 36 Honda 1:29.416 +1.572

Q1:

1 Enea Bastianini 23 KTM 1:29.053 —

2 Joan Mir 36 Honda 1:29.204 +0.151

3 Brad Binder 33 KTM 1:29.233 +0.180

4 Iker Lecuona 27 Ducati 1:29.260 +0.207

5 Johann Zarco 5 Honda 1:29.286 +0.233

6 Fabio Quartararo 20 Yamaha 1:29.407 +0.354

7 Franco Morbidelli 21 Ducati 1:29.435 +0.382

8 Diogo Moreira 11 Honda 1:29.584 +0.531

9 Luca Marini 10 Honda 1:29.623 +0.570

10 Jack Miller 43 Yamaha 1:29.640 +0.587

11 Augusto Fernandez 47 Yamaha 1:29.721 +0.668

12 Alex Rins 42 Yamaha 1:30.148 +1.095