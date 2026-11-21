Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Portogallo: si è corso all’Autódromo Internacional do Algarve, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani.

Pole position di Marco Bezzecchi, che sarà affiancato in prima fila dallo spagnolo Marc Marquez, secondo, e dall’altro italiano Fabio Di Giannantonio, terzo. Tutta iberica, invece, la seconda fila, con Raul Fernandez quarto, Alex Marquez quinto e Pedro Acosta sesto.

In terza fila, invece, lo spagnolo Jorge Martin, settimo, il transalpino Johann Zarco, ottavo, ed il sudafricano Brad Binder, nono. In quarta fila, infine, l’iberico Fermin Aldeguer, decimo, il brasiliano Diogo Moreira, undicesimo, e lo spagnolo Iker Lecuona, dodicesimo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 M. Bezzecchi (Q2)

2 M. Marquez (Q2)

3 F. Di Giannantonio (Q2)

4 R. Fernandez (Q2)

5 A. Marquez (Q2)

6 P. Acosta (Q2)

7 J. Martin (Q2)

8 J. Zarco (Q2)

9 B. Binder (Q2)

10 F. Aldeguer (Q2)

11 D. Moreira (Q2)

12 I. Lecuona (Q2)

13 J. Miller (Q1)

14 L. Marini (Q1)

15 A. Ogura (Q1)

16 A. Fernandez (Q1)

17 J. Dixon (Q1)

18 P. Espargarò (Q1)

19 A. Rins (Q1)

20 F. Quartararo (Q1)

21 F. Morbidelli (Q1)

22 E. Bastianini (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:37.201

2 Marc Marquez (Ducati) +0.494

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.622

4 Raul Fernandez (Aprilia) +0.916

5 Alex Marquez (Ducati) +1.061

6 Pedro Acosta (KTM) +1.103

7 Jorge Martin (Aprilia) +1.113

8 Fermin Aldeguer (Ducati) +1.314

9 Johann Zarco (Honda) +1.429

10 Brad Binder (KTM) +1.505

11 Diogo Moreira (Honda) +1.666

12 Iker Lecuona (Ducati) +1.893

CLASSIFICA Q1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 D. Moreira 1’40.612

2 I. Lecuona +0.358

3 J. Miller +1.238

4 L. Marini +1.274

5 A. Ogura +1.322

6 A. Fernandez +1.707

7 J. Dixon +1.773

8 P. Espargarò +1.987

9 A. Rins +2.184

10 F. Quartararo +2.354

11 F. Morbidelli +8.155

12 E. Bastianini +10.621