Nelle qualifiche di oggi, sabato 28 novembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Qatar del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 29, il fine settimana qatariota con la gara su distanza classica, che sarà valida come ventiduesimo round del calendario della F1.

Nella Q1 escono di scena le Williams di Carlos Sainz, 17°, ed Alexander Albon, 18°, le Aston Martin di Fernando Alonso, 19°, e Lance Stroll, 20°, e le Cadillac di Valtteri Bottas, 21°, e Sergio Perez, 22°, con quest’ultimo che sconta così una penalità di 5 posizioni in griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR F1 2026

17 Carlos Sainz Williams Q1

18 Alexander Albon Williams Q1

19 Fernando Alonso Aston Martin Q1

20 Lance Stroll Aston Martin Q1

21 Valtteri Bottas Cadillac Q1

22 Sergio Perez Cadillac Q1 * penalizzato di 5 posizioni in griglia

CLASSIFICA Q1

1 George Russell Mercedes 1:22.557

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.151

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.276

4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.301

5 Lando Norris McLaren +0.436

6 Oscar Piastri McLaren +0.608

7 Charles Leclerc Ferrari +0.812

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.881

9 Lewis Hamilton Ferrari +0.993

10 Pierre Gasly Alpine +1.118

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.262

12 Nico Hulkenberg Audi +1.310

13 Gabriel Bortoleto Audi +1.428

14 Rafael Camara Haas F1 Team +1.469

15 Liam Lawson Racing Bulls +1.543

16 Franco Colapinto Alpine +1.717

17 Carlos Sainz Williams +1.813

18 Alexander Albon Williams +1.995

19 Fernando Alonso Aston Martin +2.153

20 Lance Stroll Aston Martin +2.693

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.806

22 Sergio Perez Cadillac +3.242