Formula 1
Griglia di partenza F1, GP Qatar 2026: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche di oggi, sabato 28 novembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Qatar del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 29, il fine settimana qatariota con la gara su distanza classica, che sarà valida come ventiduesimo round del calendario della F1.
Nella Q1 escono di scena le Williams di Carlos Sainz, 17°, ed Alexander Albon, 18°, le Aston Martin di Fernando Alonso, 19°, e Lance Stroll, 20°, e le Cadillac di Valtteri Bottas, 21°, e Sergio Perez, 22°, con quest’ultimo che sconta così una penalità di 5 posizioni in griglia.
GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR F1 2026
17 Carlos Sainz Williams Q1
18 Alexander Albon Williams Q1
19 Fernando Alonso Aston Martin Q1
20 Lance Stroll Aston Martin Q1
21 Valtteri Bottas Cadillac Q1
22 Sergio Perez Cadillac Q1 * penalizzato di 5 posizioni in griglia
CLASSIFICA Q1
1 George Russell Mercedes 1:22.557
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.151
3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.276
4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.301
5 Lando Norris McLaren +0.436
6 Oscar Piastri McLaren +0.608
7 Charles Leclerc Ferrari +0.812
8 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.881
9 Lewis Hamilton Ferrari +0.993
10 Pierre Gasly Alpine +1.118
11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.262
12 Nico Hulkenberg Audi +1.310
13 Gabriel Bortoleto Audi +1.428
14 Rafael Camara Haas F1 Team +1.469
15 Liam Lawson Racing Bulls +1.543
16 Franco Colapinto Alpine +1.717
17 Carlos Sainz Williams +1.813
18 Alexander Albon Williams +1.995
19 Fernando Alonso Aston Martin +2.153
20 Lance Stroll Aston Martin +2.693
21 Valtteri Bottas Cadillac +2.806
22 Sergio Perez Cadillac +3.242