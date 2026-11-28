Tanti i temi di Gran Bretagna-Spagna in scena a Bologna, per quella che sarà la seconda semifinale di Coppa Davis nell’attuale suo format. Sarà una giornata alla quale si volgerà l’interesse attivo dell’Italia, pronta ad attendere la semifinalista vincente per l’ultimo e decisivo atto.

Le possibilità britanniche possono essere molteplici, anche perché è noto che Carlos Alcaraz dovrebbe fare il suo debutto in questa fattispecie. A quel punto, come comportarsi? Tentare di fare il punto contro Jodar o provare a mettere in difficoltà anche il murciano? L’idea è meno strana di quanto sembri, perché “mandare” Toby Samuel contro Jodar presupporrebbe un Norrie-Alcaraz. E Norrie ha tre vittorie all’attivo contro il campione delle ATP Finals, oltre a uno stile di gioco che evidentemente, al netto del modo in cui si sono sviluppati i precedenti anche in campo, è ben poco gradito al classe 2003.

La semifinale di Coppa Davis 2026 tra Gran Bretagna e Spagna si giocherà oggi alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GRAN BRETAGNA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026

Sabato 28 novembre

Ore 12:00 Primo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Secondo singolare – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio (eventualmente) – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA GRAN BRETAGNA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport