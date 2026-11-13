Gli atleti italiani più medagliati alle Olimpiadi invernali

Quattordici. Tante sono le medaglie olimpiche di Arianna Fontana, che a Milano Cortina 2026 ha superato le 13 di Edoardo Mangiarotti ed è diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre, contando insieme Giochi estivi e invernali. Il sorpasso è arrivato con l’argento della staffetta femminile, vent’anni dopo il suo primo podio. Basta questo per capire quanto sia alta l’asticella nella classifica degli atleti italiani più medagliati alle Olimpiadi invernali, dove per entrare tra i primi dieci servono almeno cinque medaglie. Ci sono riusciti in dieci, tra fondisti, sciatori, slittinisti e pattinatori, in un arco di tempo che parte dagli anni Cinquanta. Ed è proprio da lì, da Cortina, che conviene cominciare.

Da Cortina 1956 a Milano Cortina 2026, settant’anni di podi azzurri

Per l’Italia le Olimpiadi invernali erano già cominciate nel 1948, con l’oro di Nino Bibbia nello skeleton a Sankt Moritz. Il vero spartiacque, però, fu Cortina 1956, la prima edizione organizzata in casa. Tra le fonti di finanziamento c’erano i proventi del Totocalcio, la schedina che dal 1948 era gestita direttamente dal CONI e che per decenni ha sostenuto lo sport olimpico italiano. Altri tempi, e soprattutto altri numeri. Secondo i dati raccolti da Giocoresponsabile.info, la raccolta complessiva del gioco pubblico ha superato i 157 miliardi di euro, e più di metà delle giocate passa ormai dall’online. Nel 1956, invece, l’attenzione degli italiani era tutta per le piste ampezzane, dove un bobbista di casa, Eugenio Monti, salì due volte sul secondo gradino del podio.

Monti avrebbe vinto altre quattro medaglie, ma il medagliere azzurro è cresciuto soprattutto a strappi. Il primo grande balzo arrivò a Lillehammer 1994: 20 medaglie e quarto posto nel medagliere, con l’oro della staffetta di fondo e la Di Centa sul podio in tutte le sue gare. È rimasto il record per 32 anni, fino a Milano Cortina 2026, chiusa dall’Italia con 30 medaglie e 10 ori. Le due edizioni pesano parecchio anche nella classifica individuale. In Norvegia hanno costruito la loro gloria i fondisti degli anni Novanta, mentre tra Milano e Cortina, Fontana e Brignone hanno aggiunto le medaglie che le hanno spinte più in alto.

La classifica degli atleti italiani più medagliati alle Olimpiadi invernali

Lo sci di fondo piazza cinque atleti tra i primi dieci, e non è un caso: le staffette permettono a un’intera generazione di salire sul podio insieme, come accadde negli anni Novanta. Il ghiaccio risponde con tre nomi, uno per disciplina (short track, bob e slittino). Lo sci alpino, che pure ha regalato all’Italia alcune delle imprese più popolari, si ferma a due, Tomba e Brignone. A parità di medaglie abbiamo considerato prima il numero di ori e poi quello degli argenti. Per questo Monti precede Zöggeler, mentre Albarello e Fauner, con un bilancio identico, si dividono l’ottavo posto davanti a Gabriella Paruzzi.

Posizione Atleta Disciplina Ori Argenti Bronzi Totale 1 Arianna Fontana Short track 3 6 5 14 2 Stefania Belmondo Sci di fondo 2 3 5 10 3 Manuela Di Centa Sci di fondo 2 2 3 7 4 Eugenio Monti Bob 2 2 2 6 5 Armin Zöggeler Slittino 2 1 3 6 6 Alberto Tomba Sci alpino 3 2 0 5 7 Federica Brignone Sci alpino 2 1 2 5 8 Marco Albarello Sci di fondo 1 2 2 5 8 Silvio Fauner Sci di fondo 1 2 2 5 10 Gabriella Paruzzi Sci di fondo 1 0 4 5

Le storie dei dieci campioni in vetta

Messi in fila, questi dieci nomi raccontano anche come è cambiato lo sport invernale italiano. Negli anni Cinquanta e Sessanta il simbolo fu il bob di Monti. Tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta arrivò la generazione d’oro dello sci, alpino e nordico, quella di Tomba, Belmondo e Di Centa, che portò le gare invernali nelle case di milioni di italiani. Dal Duemila in poi il baricentro si è spostato sul ghiaccio e su carriere lunghissime, come quelle di Zöggeler e Fontana, gli unici azzurri capaci di vincere medaglie in sei edizioni consecutive. Di seguito il bottino di ciascuno, partendo dalla prima della classe.

Arianna Fontana, vent’anni sul podio

Torino 2006, staffetta 3000 metri. Fontana ha 15 anni e 313 giorni quando sale sul podio per il bronzo, e nessun azzurro ci era mai riuscito così giovane ai Giochi invernali. Da quel giorno la valtellinese non ha più saltato un appuntamento, andando a medaglia in sei edizioni di fila. Il primo oro è arrivato tardi, nei 500 metri di Pyeongchang 2018. Lo ha difeso quattro anni dopo a Pechino, dove ha aggiunto due argenti. A Milano Cortina, a 35 anni, ha vinto ancora: oro nella staffetta mista, argento nei 500 metri e nella staffetta femminile. Il conto finale fa 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi, in uno sport dove basta una caduta per buttare via quattro anni di lavoro.

Stefania Belmondo, dieci medaglie in quattro Olimpiadi

Prima del sorpasso di Fontana, la regina degli sport invernali azzurri era lei. La fondista piemontese ha chiuso la carriera con 10 medaglie in quattro edizioni, con due picchi a dieci anni di distanza. Ad Albertville 1992 salì tre volte sul podio e vinse la 30 km. A Salt Lake City 2002 ne prese altre tre, tra cui l’oro nella 15 km conquistato a 33 anni. In mezzo, stagioni di duelli con Manuela Di Centa, una rivalità che divise il tifo del fondo come Coppi e Bartali avevano fatto con il ciclismo. Nella storia olimpica del fondo femminile, solo la norvegese Marit Bjørgen ha vinto più medaglie di lei.

Manuela Di Centa, cinque gare e cinque medaglie

Nel febbraio 1994, a Lillehammer, la fondista friulana mise insieme un’Olimpiade quasi irripetibile: cinque gare, cinque medaglie. Due ori, nella 15 e nella 30 km, due argenti nella 5 km e nella 10 km a inseguimento, poi il bronzo con la staffetta. Altri due bronzi, sempre in staffetta, erano arrivati ad Albertville 1992 e sarebbero arrivati a Nagano 1998, per un totale di 7 medaglie. In casa Di Centa, del resto, il fondo è una cosa seria. Il fratello Giorgio è diventato campione olimpico nella 50 km e nella staffetta a Torino 2006, dodici anni dopo l’impresa norvegese di Manuela.

Eugenio Monti, il Rosso Volante

Rosso per il colore dei capelli, volante per come sfrecciava sulla neve: il soprannome glielo diede Gianni Brera. Dopo i due argenti di casa nel 1956, Monti tornò sul podio a Innsbruck 1964 con due bronzi, e proprio lì firmò il gesto per cui è ancora ricordato. Prestò un bullone del suo bob all’equipaggio britannico di Tony Nash e Robin Dixon, che aveva appena rotto il proprio. I britannici vinsero l’oro nel bob a due, mentre a Monti quel gesto valse il primo premio internazionale per il fair play della storia. La rivincita arrivò quattro anni dopo a Grenoble 1968, con l’oro sia nel bob a due sia nel bob a quattro. Oggi la pista di bob e slittino di Cortina porta il suo nome, e la sua storia è diventata anche un film tv Rai con Giorgio Pasotti, presentato in anteprima nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Armin Zöggeler, il Cannibale dello slittino

Lo chiamavano il Cannibale, e i numeri spiegano perché. Zöggeler è stato il primo atleta a vincere medaglie in sei Olimpiadi consecutive nella stessa gara individuale, il singolo dello slittino, da Lillehammer 1994 a Sochi 2014. Gli ori sono due, a Salt Lake City 2002 e a Torino 2006, a cui si aggiungono un argento e tre bronzi. Fuori dai Giochi ha messo insieme 6 titoli mondiali e 10 Coppe del Mondo, in una disciplina dove si vince e si perde per millesimi. Dopo il ritiro è passato dall’altra parte, come allenatore, e anche lì ha continuato a vincere: a Milano Cortina 2026 la sua squadra ha portato a casa 4 medaglie.

Alberto Tomba, quando Sanremo si fermò per lo slalom

Calgary, febbraio 1988. Durante la seconda manche dello slalom speciale il Festival di Sanremo venne interrotto per mandare in onda la gara di Tomba, che vinse e completò la doppietta con il gigante. Quattro anni dopo, ad Albertville, il bolognese diventò il primo a vincere il gigante olimpico in due edizioni consecutive, e aggiunse l’argento in slalom. Un altro argento, sempre in speciale, arrivò a Lillehammer 1994. Con 3 ori e 2 argenti è soltanto sesto per medaglie totali, ma nessun italiano ha vinto più titoli olimpici invernali di lui. Lo eguagliano Deborah Compagnoni e Arianna Fontana. E nessuno, prima o dopo, ha portato lo sci in prima serata come ha fatto lui.

Federica Brignone, l’oro dopo l’infortunio

Bronzo a Pyeongchang 2018, argento a Pechino 2022, sempre in gigante. In Cina era arrivato anche il bronzo nella combinata. Poi il grave infortunio del 2025, che aveva messo in dubbio perfino la sua presenza ai Giochi di casa. A Milano Cortina la valdostana ha risposto con due ori, nel supergigante e nel gigante, a 35 anni. Sono le medaglie che l’hanno portata a quota 5, una in più di Deborah Compagnoni, e che ne fanno la sciatrice italiana con più podi olimpici. Nello sci alpino azzurro la eguaglia soltanto Tomba, che però ha un oro in più.

Albarello, Fauner e Paruzzi, i fondisti delle staffette

La 4×10 km di Lillehammer 1994 è una delle pagine più celebri del fondo italiano: il quartetto azzurro batté la Norvegia in casa sua e si prese l’oro. In squadra, con Maurilio De Zolt e Giorgio Vanzetta, c’erano l’aostano Marco Albarello e il veneto Silvio Fauner, che hanno chiuso la carriera olimpica con 5 medaglie a testa, tra argenti in staffetta e bronzi individuali. Fauner è stato poi per otto anni direttore tecnico delle nazionali di fondo. Diverso il percorso della friulana Gabriella Paruzzi, a medaglia in cinque edizioni consecutive. Quattro bronzi con la staffetta, tra Albertville 1992 e Torino 2006, e un oro tutto suo nella 30 km a tecnica classica di Salt Lake City 2002.

Fuori dalla top 10 per una medaglia

Quattro medaglie e nessun posto tra i primi dieci. Succede anche a Deborah Compagnoni, che pure ha più ori di quasi tutti gli atleti in classifica: ai tre titoli aggiunse l’argento nello slalom di Nagano 1998. Stessa quota per Michela Moioli, oro nello snowboard cross nel 2018 e capace di tornare sul podio sia a Pechino sia a Milano Cortina, e per Francesca Lollobrigida, che alle due vittorie di casa somma argento e bronzo di Pechino 2022. A quattro si è fermata anche Dorothea Wierer, che ha chiuso la carriera con l’argento nella staffetta mista di Anterselva. Completano il gruppo due fondisti: Pietro Piller Cottrer, oro in staffetta a Torino 2006, e Giorgio Vanzetta, compagno di Albarello e Fauner a Lillehammer.

Alpi francesi 2030, chi può ancora salire

Le prossime Olimpiadi invernali si disputeranno nel 2030 sulle Alpi francesi. Moioli è la più vicina a entrare nella top 10 degli atleti italiani più medagliati alle Olimpiadi invernali: le manca una sola medaglia. A quota tre ci sono Lisa Vittozzi, che a Milano Cortina ha vinto l’inseguimento regalando all’Italia il primo oro olimpico nella storia del biathlon, e Pietro Sighel, l’uomo che ha tagliato il traguardo della staffetta mista d’oro nello short track. Tre medaglie anche per Sofia Goggia. Resta poi l’incognita più grande. La stessa Fontana, oggi 36enne, non ha ancora deciso se Milano Cortina sia stata la sua ultima Olimpiade. Se dovesse arrivare fino alle Alpi francesi, il suo record potrebbe allungarsi ancora.