Giulio Ciccone vince il premio Catena Incatricchiata 2026: con lui in corsa il finale è sempre aperto

Giulio Ciccone ha vinto il premio Catena Incatricchiata 2026. Il corridore azzurro si è aggiudicato il riconoscimento grazie al beffardo secondo posto ottenuto nella prova in linea dell’ultima rassegna continentale gara in cui è stato battuto in volata, per pochi millimetri, da Remco Evenepoel.

Il ciclista abruzzese riceverà il premio “La Catena Incatricchiata – Riccardo Magrini” 2026 domani, 15 novembre, presso l’Essauira di Albenga, durante la cena di gala dell’ASD Circolo Sportivo Ortovero, società giunta al venticinquesimo anno di attività.

Il premio, nel suo spirito goliardico, vuole rappresentare un simbolico risarcimento morale per un corridore che, a pochi passi dal traguardo, ha visto sfumare la conquista di uno dei titoli che possono dare senso a una carriera per un’inezia e merita quindi il riconoscimento.

Ciccone rappresenta per i suoi tifosi e per tutti gli appassionati l’esempio del corridore capace di animare la corsa in qualsiasi momento e con cui nulla può essere dato per scontato grazie alla sua straordinaria propensione a lottare con il coltello tra i denti dal primo all’ultimo chilometro di qualunque gara in cui sia impegnato.