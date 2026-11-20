Giulia Randi è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. La grande protagonista dell’arrampicata sportiva italiana si è raccontata a 360 gradi ripercorrendo la sua carriera, fino ad un 2026 che le ha regalato grandi soddisfazioni. La faentina, poi, ha posto gli obiettivi per il suo futuro.

La 24enne romagnola inizia puntando l’accento sulla sua annata: “Senza dubbio si tratta dell’anno migliore della mia carriera, quello che ha avuto i migliori risultati”.

Giulia Randi passa poi a ricordare i suoi primi passi in questo sport: “Ho iniziato a soli 6 anni e mi ricordo anche perché l’ho fatto. I miei fratelli hanno provato quello sport e io li ho seguiti. Anche loro hanno fatto sprint e mi seguono, mia sorella in primis. Non mi dà più consigli, lo faceva agli inizi, dato che era più grande. Ora me li dà di più fuori dallo sport”.

La scelta della sua disciplina è stata particolare: “La speed? Mi trovato bene nel gruppo e nella mia palestra si allenava soprattutto quella disciplina. Io le facevo tutte e 3 senza preferenze però le gare che mi divertivano di più erano proprio quelle di speed e non l’ho più lasciato. Nelle prime trasferte ero più piccola e sono sempre state esperienze divertenti e che mi hanno insegnato molto. Non avevo mai viaggiato molto e con la nazionale ho avuto anche questo privilegio. Quando ho iniziato non ero tra le migliori. Nelle prime gare arrivare a podio ero un sogno. Di solito vedevo i compagni di squadra che riuscivano, mentre io no. I risultati sono arrivati piano piano, per merito di un percorso”.

Il primo momento della svolta è stato, ovviamente, il 2017: “In quell’anno è arrivato il mio primo podio a Bologna, ero davvero contentissima. Dopodiché è arrivato il Covid e successivamente ho fatto un buon risultato nei Mondiali giovanili con i miei tempi che si andavano ad abbassare. Le gare più decisive sono state le Under 20 con il podio ai Mondiali giovanili in Russia. In quel momento ho capito che qualcosa stava cambiando. Crescevo in classifica e facevo segnare alcuni record italiani”.

Come si può trovare la continuità? “Nel mio caso miglioravo ma non riuscivo a capire cosa mi permettesse di farlo. Ho lavorato molto sulla tecnica e sui movimenti in parte. Sto lavorando su tutti quei particolari che possono rendermi più efficace e stabile sul muro. La costanza può arrivare proprio da lì. Ora mi sono concentrato sulla ‘cinese’ ovvero un passaggio differente in chiusura. Non mi viene ancora tanto bene ma mi piace anche se è completamente diverso da quello che facevo prima. A livello di tempo non so quanto potrà modificare il mio record, vedremo”.

Per i colori azzurri prosegue la sua sfida con l’amica Beatrice Colli con la quale si contende il prima italiano: “Ne abbiamo anche parlato tra di noi. Sicuramente è una cosa bella. Ci scambiamo il record e continuiamo a migliorare. Di sicuro è una situazione che ci stimola”.

Com’è cambiata la sua arrampicata? “All’inizio era solo istinto poi, con il tempo, è un po’ cambiato. Assieme all’istinto c’è anche tecnica”.

Sembra che la via sarà cambiata nei prossimi anni. Il pensiero di Giulia Randi: “In questo momento è un discorso che fino a Los Angeles 2028 non cambierà. Penso che la via potrebbe rimanere anche questa con i tempi che si stanno abbassando. Se si arrivasse ad un tempo limite? Sarebbe come l’atletica, il percorso rimarrebbe quello”.

Qual è stato il momento da rivivere? “Sicuramente Chamonix, il primo argento e il primo podio. Faccio gare da tanti anni ma non mi immaginavo nemmeno di esserci, l’emozione è stata indescrivibile perché del tutto inaspettata”.

Meglio la gara individuale o la staffetta? “Non è facile da dire. La staffetta è molto divertente ma per ora penso alla gara individuale anche in vista delle Olimpiadi. Per ora hanno un peso diverso. Se ci fossero più staffette ci si potrebbe concentrare di più su questa tipologia di gare”.

La faentina prosegue: “Io sono molto soddisfatta della mia stagione, sono arrivati risultati superiori alle mie attese. Mi sto concentrando sugli aspetti da migliorare e crescere. Ogni anno lo vivo sempre ripartendo da zero. Non mi pongo obiettivi sul fare meglio della stagione precedente, piuttosto mi concentro sulla via. Il mio sogno? Ovviamente qualificarmi a Los Angeles 2028, dato che non ero riuscita a qualificarmi a Parigi 2024. I posti sono pochi e sarà difficile, ma l’obiettivo è quello”.

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