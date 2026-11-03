Ciclismo
Giro d’Italia 2027 oggi: orario presentazione, tv, streaming
Inizia oggi il lungo avvicinamento al prossimo Giro d’Italia. Tra poche ore verrà infatti presentata a Roma l’edizione numero centodieci della Corsa Rosa. Sarà il momento, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, di ufficializzare il percorso e di conoscere le varie tappe del primo Grande Giro della prossima stagione.
Il Giro d’Italia 2027 si correrà dall’8 al 30 maggio con una partenza che potrebbe tornare ad essere sul territorio italiano, dopo le parentesi estere degli ultimi anni. Probabile solo un piccolo passaggio in Slovenia, dalla quale si uscirà immediatamente per iniziare la discesa verso il Veneto. Poi si passerà verso l’Abruzzo (probabilmente toccata da tre tappe) dove potrebbe essere inserita la prima cronometro del Giro.
Dopo la classica tappa con arrivo a Napoli si dovrebbe risalire subito verso il nord con un’altra cronometro presso l’Autodromo di Monza. Terza settimana spettacolare con alcune grandi salite della Corsa Rosa. Prima il ritorno del Mortirolo e poi quello di un’altra iconica ascesa, lo Zoncolan. Nel mezzo c’è anche la possibilità di un’altra tappa montuosa con arrivo a Madonna di Campiglio. Infine, Roma dovrebbe essere la cornice dell’ultima tappa, con la passerella finale spettacolare nella città eterna.
PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2027
Martedì 3 novembre
Ore 12.00 – Presentazione Giro d’Italia (Roma)
COME SEGUIRE IN TV E STREAMING LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2027
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO MAX, canali social del Giro d’Italia (Youtube, Facebook, X)