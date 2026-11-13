Giovanni Malagò esalta l’Italia: “Vincere contro la Francia è motivo di orgoglio. Riacceso un sentimento”

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano, battendo una delle migliori compagini al mondo e meritandosi una vittoria di assoluto prestigio. La nostra Nazionale, trascinata dalla doppietta di Pio Esposito, è balzata al comando della classifica del proprio girone con 10 punti all’attivo e ora punta a raggiungere i quarti di finale della Nations League: basterà un pareggio in Belgio domenica sera per raggiungere il traguardo.

Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha espresso la propria soddisfazione attraverso un post pubblicato sui propri profili social: “Vincere a San Siro contro la Francia, davanti a un pubblico straordinario è motivo di orgoglio e felicità. Complimenti a Roberto Mancini e a tutti i suoi ragazzi per una prestazione di carattere, qualità e cuore“.

L’ex Presidente del Coni ha manifestato grande entusiasmo: “C’è qualcosa che va oltre il risultato: l’affetto, l’entusiasmo e la passione che abbiamo respirato sugli spalti. Vedere ancora una volta San Siro colorarsi d’azzurro e sentire così forte il legame tra la Nazionale e il suo pubblico è una gioia immensa. In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a ritrovare un’identità e fa battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia. Un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e alimentare ogni giorno“.

Giovanni Malagò ha poi concluso: “Adesso testa a Bruxelles: ci aspetta un’altra sfida importante contro il Belgio, un obiettivo da conquistare, la qualificazione ai quarti di Nations League. Avanti azzurri con lo stesso orgoglio, la stessa fame e soprattutto con questo straordinario entusiasmo“. Malagò ha ringraziato Kimi Antonelli, fresco Campione del Mondo di F1 presente in tribuna, “per lo splendido regalo che ci ha fatto“.