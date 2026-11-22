Gioco sospeso e terzo giro rimandato a domenica a causa di una perturbazione nuvolosa che ha interessato l’area della Georgia del Sud dove si sta disputando il The RSM Classic, ultimo torneo della programmazione del PGA Tour. Le piogge abbattutesi sul campo non hanno reso agibile il percorso e i direttori di gara hanno deciso di postporre la fine del torneo a lunedì. Al momento della sospensione (quindi dopo due giornate), rimangono davanti tre golfisti: Rasmus Neergaard-Petersen, Michale Thorbjornsen e Marco Penge a -9. L’altro favorito, Rasmus Hojgaard, è appena un colpo dietro i leader a -8 e appaiato con altri 5 giocatori tra cui il cinese Hatong Li.

Gli altri due favoriti alla vigilia dell’evento, Koepka e Valimaki, invece, in T19 a -5 hanno ancora tanto margine per migliorare il proprio score. Rimasto fuori dal taglio, invece, Stefano Mazzoli dopo due giri in 70-72.

Lo spostamento a lunedì per il termine della competizione di due tornei di fila non capitava dal 2015, (Sanderson Farms Championship, World Wide Technology Championship).