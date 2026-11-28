L’Udinese ha vinto la quarta tappa della Serie A1 di ginnastica ritmica, imponendosi alla Chorus Life Arena di Bergamo con il punteggio complessivo di 108.200. La formazione friulana ha rispettato il pronostico della vigilia, trascinata dalla stella Tara Dragas, protagonista di un ottimo 27.450 alla palla, e dalla fuoriclasse russa Sofiia Ilteriakova (29.550 alle clavette). Hanno contribuito al successo anche Adele Asquini (25.200 al cerchio), Gaia Zurlo (24.100 alla palla) e Isabelle Tavano (26.000 al nastro).

Secondo posto per la San Giorgio ’79 di Desio con il totale di 105.850, su spinta di Alexandra Agiurgiuculese (26.900 alla palla) e Sumkin Meital Maayan (28.000 al nastro). Sorprendente terza piazza per la rivelazione Cervia (104.100), che ha regolato la Forza e Coraggio Milano (103.950) dell’israeliana Daniela Munits (30.5550 alle clavette). A seguire l’Armonia d’Abruzzo (102.150), la Polimnia Ritmica Romana (99.800) e la Moderna Legnano (98.650).

La storica Fabriano era rientrata in gara due settimane fa dopo l’iniziale esclusione per vicende extrasportive, ma senza il fenomeno Sofia Raffaeli (ai box dopo un’operazione, tra l’altro oggi è arrivato l’annuncio del cambio di allenatrice) non è andata oltre l’ottava piazza (97.150). La Motto Viareggio, detentrice del tricolore, si è fermata al nono posto (95.950), priva della tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica e del mondo).

Al termine di questa prova si è delineato il quadro delle sei squadre qualificate alla Final Six, che domani (domenica 29 novembre) assegnerà lo scudetto, sempre nel capoluogo orobico: Udinese (117 punti speciali), Forza e Coraggio Milano (95), San Giorgio ’79 Desio (92), Armonia d’Abruzzo (86), Cervia (82), Motto Viareggio (76). La retrocessione di Fabriano è matematica.