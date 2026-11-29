L’Udinese ha vinto lo scudetto di ginnastica ritmica, imponendosi nella Final Six di Serie A1 andata in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo. La compagine friulana, capace di dettare legge in tre delle quattro prove di regular season (l’ultima ieri sera, proprio nel capoluogo orobico), ha rispettato il pronostico della vigilia e ha avuto la meglio con 10 punti speciali nell’atto conclusivo che ha assegnato il tricolore, precedendo, la Forza e Coraggio Milano (8) e l’Armonia d’Abruzzo (6).

La compagine guidata dalla tecnica Spela Dragas è stata trascinata dalle due stelle Tara Dragas (28.400 alla palla per un faro del movimento nazionale insieme a Sofia Raffaeli) e Sofiia Ilteriakova (29.450 al nastro per la russa), entrambi capaci di portare a casa tre punti. Secondi posti parziali per Isabelle Tavano (26.500 al cerchio, esercizio dove spicca il 30.050 dell’ucraina Taisiia Onofriichuk) e Adele Aquini (26.950 alle clavette, dove ha fatto la differenza l’israeliana Daniela Munits con 30.400).

Si tratta del primo tricolore della storia per l’Udinese, che succede nell’albo d’oro alla Raffaello Motto di Viareggio. Le toscane sono state battute proprio dalle friulane in semifinale, nonostante la presenza della fuoriclasse tedesca Darja Varlomeev (campionessa olimpica e del mondo). Seconda piazza per la Forza e Coraggio Milano di Alessandra Rondelli, Sofia Coppola, Daniela Munits, Viola Sella; terza posizione per l’Armonia d’Abruzzo di Taisiia Onofriichuk, Enrica Paolini, Matilde Piergallini, Carol Michelotti.