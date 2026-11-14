Ginnastica ritmica, l’Udinese vince la terza tappa di Serie A1. Dragas e Varlofomeev in luce, definita la Final Six

L’Udinese ha vinto la terza tappa della Serie A1 di ginnastica ritmica, imponendosi a Livorno con il punteggio complessivo di 107.900. La formazione friulana è stata trascinata dalla stella Tara Dragas (29.200 al nastro per uno dei fari della Nazionale Italiana in campo internazionale) e dalla formidabile Sofiia Ilteriakova (29.450 al cerchio), fondamentali anche il 25.300 di Isabelle Tavano alle clavette, il 23.950 alla palla di Adele Asquini e il 22.700 di Gaia Zurlo alla palla.

L’Udinese ha inflitto un distacco di 2,7 lunghezze all’Armonia d’Abruzzo, che ha chiuso in seconda posizione con il totale di 105.200 sotto l’impulso della talentuosa ucraina Taisiia Onofriichuk (30.000 al cerchio), affiancata da Carol Michelotti (25.300 alla palla), Matilde Piergallini (24.150 alle clavette), Sofia D’Angelo (21.200 al nastro) ed Enrica Paolini (25.750 al nastro). Sul terzo gradino del podio è salita la Raffaello Motto di Viareggio (104.150), Campionesse d’Italia trascinata dalla tedesca Darja Varfolomeev (31.450 alle clavette per la Campionessa Olimpica e del mondo).

Cervia quarta con 102.450, seguita dall’Albachiara Lucca (99.300) e dalla San Giorgio ’78 di Desio (97.900). Settima piazza per la Falciai Arezzo (97.450), ottava la Forza e Coraggio di Milano (97.350), decima la Moderna Legnano (94.800), undicesima la Polimnia Romana (92.300), dodicesima la Opera Roma (80.900).

Fabriano è tornata in gara dopo aver saltato le prime due tappe per le note vicende extrasportiva, ma la formazione marchigiana non è riuscita ad andare oltre la nona posizione (96.050), che significa retrocessione in Serie A2. Epilogo amaro per la società per cui è tesserata anche Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale all-around, attualmente ai box in seguito a un’operazione.

L’Udinese svetta in testa alla graduatoria della regular season con 87 punti, davanti alla Forza e Coraggio Milano (72), terza l’Armonia d’Abruzzo (65), quarta la San Giorgio ’79 di Desio (65), quinta la Motto Viareggio (63), sesta Cervia (57). Queste formazioni si sono qualificate alla Final Six, che andrà in scena domenica 29 novembre a Bergamo, dove verrà assegnato lo scudetto.