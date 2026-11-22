Per il quinto anno consecutivo Ducati ha vinto la classifica piloti del Mondiale MotoGP, prolungando un’egemonia inaugurata dalla doppietta di Francesco Bagnaia e proseguita nel 2024 da Jorge Martin prima del back-to-back firmato da Marc Marquez nel biennio 2025-2026. Il trionfo di quest’anno assume però un peso specifico enorme alla luce dell’andamento della stagione, soprattutto considerando il livello prestazionale raggiunto dalla concorrenza.

“Questo ha un sapore sicuramente particolare perché credo che tutti a un certo punto della stagione ci davano per morti, quindi il fatto di essere resuscitati così bene è stato veramente bello“, il commento a caldo di Gigi Dall’Igna al termine del Gran Premio del Portogallo che ha certificato la vittoria aritmetica di Marquez nel campionato con una tappa d’anticipo.

“Il mio pensiero è che onestamente abbiamo perso qualche campionato del mondo a causa di Marc, quindi se ne vinciamo anche uno per merito suo probabilmente non rubiamo nulla a nessuno. Poi un’altra considerazione è che non è che sia stata fatta una lotteria e Marc è capitato a noi. È stata una scelta, anche criticata molto da tanti, quindi il fatto di aver dimostrato che avevamo scelto bene è anche quella una cosa importante credo“, spiega il direttore generale di Ducati Corse.

Sulla qualità del progetto Aprilia: “Sicuramente gli altri hanno lavorato bene, questo è un dato di fatto. Noi abbiamo sviluppato quello che potevamo sviluppare in questi anni, sicuramente avevamo anche qualche limitazione al contorno che evidentemente ci ha dato fastidio, forse anche più di quanto potessimo pensare. Comunque il dato di fatto è che sicuramente altri hanno lavorato bene e devo fare i complimenti a loro, perché comunque hanno sviluppato sicuramente una bella moto“.

Ducati adesso proverà ad aggiudicarsi anche il titolo costruttori, ma per riuscire nell’impresa dovrà colmare un gap di 9 punti da Aprilia nell’ultimo round di Valencia: “Il campionato costruttori è sicuramente importante. Il campionato team onestamente io non lo considero neanche un Mondiale. Invece il campionato costruttori è sicuramente importante. In questo momento l’Aprilia è davanti, e anche con un buon margine, quindi sarà complicato portarlo a casa, però sicuramente ce la metteremo tutta per conquistarlo“.