Gigi Dall’Igna: “Gestione perfetta di Marquez in Qatar. Vogliamo anche il titolo costruttori”

Marc Marquez non ha festeggiato a Lusail, ma il bottino raccolto in Qatar è stato più che sufficiente per ipotecare la conquista del decimo titolo iridato della carriera. A due round dal termine del Mondiale MotoGP 2026 il fenomeno catalano della Ducati può contare infatti su un vantaggio di 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, entrambi ormai tagliati fuori dai giochi in attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare tra due settimane a Portimao.

Gigi Dall’Igna ha tracciato un bilancio dell’ultimo weekend di gara nel consueto blog che pubblica sul suo profilo Linkedin: “Un’eccellente sessione di qualifica, seguita dalla decima vittoria Sprint della stagione, la più cruciale, e poi, a coronare il weekend del Qatar, un solidissimo secondo posto che vale oro. Avanti così! Ora siamo così vicini a un’altra gioia immensa, ma prima dobbiamo portare a termine il lavoro, dobbiamo concluderlo nel miglior modo possibile. Solo allora guarderemo indietro a ciò che abbiamo ottenuto finora.

In Qatar abbiamo assistito a una gara molto intelligente, di quelle che sanciscono definitivamente la maturità, l’esperienza e il talento di un vero campione completo, capace di fare la differenza sempre e ovunque. Versatile come sempre, Marc sa esattamente cosa va fatto e come modulare le proprie capacità, scegliendo l’approccio giusto non solo per una gara specifica ma per quel preciso momento, con una lettura lucida della propria situazione così come di quella dei suoi avversari. Che si tratti della forza e dell’istinto di un combattente o dell’esecuzione di una strategia raffinata, sa sempre quale aspetto far prevalere, da quello più aggressivo a quello più, diciamo, produttivo. E porta a casa il risultato. In altre parole, una lettura e una gestione magistrali della gara nel suo svolgimento. E questa volta non è stato diverso“.

Il direttore generale di Ducati Corse ha poi aggiunto: “Abbiamo vissuto un GP meno spettacolare della Sprint ma altrettanto intenso in termini di interpretazione di quella che, in ultima analisi, si rivelerà essere stata la gara decisiva del Mondiale. La prima metà è stata gestita controllando il passo e l’usura degli pneumatici, mentre la seconda è stata definita da un cambio di ritmo deciso ed emozionante, una rimonta progressiva e inesorabile che, dopo aver fatto segnare il giro più veloce, lo ha visto conquistare un preziosissimo secondo posto. È stata un’opportunità che Marc non si è lasciato sfuggire, inseguita e afferrata senza risparmiarsi, con la sua consueta autorevolezza. Ancora una volta è riuscito a ottenere il massimo assoluto in una situazione in cui non era il favorito: un risultato eccellente che ha il sapore di una vittoria piena, la più grande

Tuttavia, è bene ricordare che il lavoro non è ancora finito. Sarà richiesto il massimo impegno negli ultimi due round, che decideranno anche l’importante titolo costruttori, per onorare tutto il grande lavoro svolto dal grande Ducati Team sia in pista sia a casa, oltre che per rispetto dei nostri avversari e di tutti i tifosi“. La Casa di Borgo Panigale si trova in vetta al campionato costruttori, ma Aprilia insegue a -8 e può ancora puntare al sorpasso in extremis.