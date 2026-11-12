Giada Carmassi: “A 32 anni il fisico reagisce diversamente. Correvo troppo di forza, ora più elasticità”

Nuova puntata di Sprint Zone e nuovo ospite legato al mondo dell’atletica. La trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport ha infatti intervistato Giada Carmassi, ostacolista azzurra primatista italiana nei 100 ostacoli. L’atleta dell’esercito ha raccontato la sua carriera, tra momenti difficili e risultati inaspettati, con la voglia di continuare a migliorarsi nel 2027.

La stagione appena conclusa: “L’inizio di stagione mi faceva ben sperare. Poi non ci sono stati i riscontri cronometrici che speravo. È stato un anno di passaggio, ma fa parte della vita dell’atleta. Ho avuto sette anni di crescita ed ora mi sono stabilizzata”.

I motivi di un 2026 non positivo: “È stato un mix di cose. Ho accusato un po’ di dolori in più ai tendini ed ai polpacci. Mi sono portata gli strascichi di una stagione passata molto intensa. Adesso ho 32 anni e forse il mio corpo reagisce diversamente. Avrei potuto saltare l’anno scorso le indoor, ma non lo sappiamo. Quest’anno ho deciso di riposarmi di più. In sette anni mi sono allenata nello stesso modo. Adesso abbiamo deciso di modificare gli allenamenti per ottenere ancora risultati dal mio corpo”.

Il rapporto con l’atletica: “Ho iniziato ad allenarmi in Friuli a quattordici anni, prima ho fatto tutti gli sport. L’atletica mi è rimasta nel cuore, l’ho vista in televisione e quando l’ho provata me ne sono innamorata. Inizialmente ho provato il salto in lungo e gli ostacoli. Ero però più predisposta per gli ostacoli perché ero più elastica. Ho provato anche i 400 ma non l’ho mai preparata”.

Il momento di crisi: “C’è stato un momento della mia carriera in cui non riuscivo a replicare i risultati fatti da giovane. Mi sono fatta molte domande, ma dentro di me c’era ancora la speranza di tirar fuori quello che avevo. Per fortuna ho incontrato il mio allenatore e gradualmente mi ha costruita. Sono riuscita a togliermi delle belle soddisfazioni”.

Gli allenamenti: “Da quest’anno lavoro da sola. Ho sempre lavorato in gruppo, ma non è un qualcosa che mi pesa. Sono sempre stata un’atleta che si è trovata bene da sola”.

Gli aspetti tecnici da migliorare: “Ci siamo resi conto che l’anno scorso la mia corsa era diventata troppo di forza, non uscivano le mie caratteristiche. Abbiamo deciso di cambiare i lavori di forza ed esaltare la mia elasticità. Adesso ci concentriamo sulla forza dinamica e sulla tecnica in pista. Non sono mai stata abilissima tecnicamente ma ora è un passaggio obbligatorio. Bisogna curare ogni singolo dettaglio”.

Gli obiettivi: “Quest’anno mi sono rigenerata e voglio fare gli Europei indoor. La mia stagione sarà completa. Le indoor le faccio anche per sfruttare il ranking in vista dei Mondiali di Pechino”.

Chiudendo con un ricordo bello e brutto: “Il momento più bello è stato sicuramente il record italiano. Non mi aspettavo di correre così veloce, è stata una esplosione di emozioni. Un momento simile è stata la gara in Coppa Europa giorni dopo. Il momento più brutto è stato un 60 metri fatto dopo il lungo momento difficile di crisi di risultati. Sono stata lentissima e lì ho pensato che forse era il momento in cui non potevo dare più nulla a questo sport”.