George Russell si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione del GP del Qatar, atto numero ventidue del Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso sul tracciato di Lusail. Giornata certamente sfortunata per il britannico, il quale ha perso la leadership a causa di un danno alle vettura (causato da detriti che si sono conficcati nel fondo) che ne ha rallentato le prestazioni

Il pilota della Mercedes nella fattispecie ha ceduto il passo al velocissimo Kimi Antonelli, il quale ha incasellato la sua decima vittoria stagionale; sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la McLaren di Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“C’era qualcosa che non andava nella macchina, e ho capito che era il fondo – ha detto Russell – Un vero peccato, sono contento del podio. E’ successo la prima volta che sono passato alla seconda curva, c’era roba a terra e l’ho presa io. Incredibile non ci sia stata una virtual safety car, ma questo è proprio il mio anno, ironicamente parlando“.

Russell ha poi chiosato: “Kimi ha fatto un lavoro fantastico così come il team. Guardo avanti all’anno prossimo per poter mettere alle spalle questo. Kimi voleva lasciarmi la vittoria? Non avrei accettato. Sono contento della doppietta, era tanto che non salivamo sul podio insieme, posso dire solo questo”.