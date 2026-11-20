Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, è intervenuto nella conferenza stampa indetta alla Inalpi Arena di Torino nell’ambito delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. L’ex numero 18 del mondo si è soffermato anche su Jannik Sinner, partendo dall’impiego dei big nei tanti tornei in programma, all’interno di un calendario sempre più fitto e intenso di appuntamenti, su cui si è discusso parecchio negli ultimi mesi.

Il leader dell’Associazione dei Tennisti Professionisti si è soffermato sul numero di incontri annuali: “Se vogliamo che tutti giochino 70 o 80 partite, dobbiamo accettare che servano numeri diversi di tornei. C’è chi deve giocarne 30 e chi, come Jannik, dovrebbe giocarne 18 e non 22. Il giocatore è libero di programmare il proprio calendario, insieme all’allenatore e al suo team”.

Andrea Gaudenzi ha fatto un paragone che indubbiamente diventerà virale: “La Formula 1 è un menù: quello mangi. Noi abbiamo un modello di atleta indipendente. Hai un buffet e sei tu che scegli, devi saperti regolare”. In effetti il Mondiale F1 si disputa su un determinato numero di eventi (23 in questa stagione) e i piloti sono tenuti a prendere parte a quelle gare, senza la possibilità di scegliere le competizioni in cui mettersi al volante. Nel tennis, invece, la proposta è molto più variegata e si può scegliere, con alcuni paletti chiamati Slam e Masters 1000.

Ci sono sempre più infortuni nel tennis? Gaudenzi è stato molto chiaro anche su questo aspetto: “I giocatori di oggi sono molto più intelligenti di noi. Prendevamo antinfiammatori e andavamo in campo anche quando stavamo male. Oggi fanno bene a prendersi cura del proprio corpo. Djokovic è un esempio di come si debba lavorare in questa direzione”. Una riflessione che diventa anche un’ammissione personale. Devi sentire il dolore per capire quando rischi di creare una lesione che può durare nel tempo. Io ho commesso questo errore per tutta la carriera: mascheravo il dolore e poi mi rompevo. Noi giocavamo di più da infortunati, ma ci rompevamo prima e smettevamo prima”.