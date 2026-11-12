Gaudenzi: “Ci aspettiamo ancora tanti record. Le Finals sono il gran finale della stagione”

La conferenza stampa e la cerimonia di sorteggio dei due tornei svoltesi presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino hanno rappresentato l’atto iniziale dell’edizione 2026 delle Finals. Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi è intervenuto per presentare la settimana che conclude ufficialmente la stagione del circuito maggiore.

Sull’attesa per la nuova edizione: “È la sesta edizione in Italia. Lo scorso anno abbiamo avuto record fantastici a partire da quello del pubblico. Il record della partita di tennis più vista in Italia con 7 milioni di spettatori. Ci aspettiamo di nuovo tanti record. Per noi le Finals sono il gioiello del calendario, il gran finale della nostra stagione”.

Sul campo dei partecipanti al via del torneo: “Abbiamo un nuovo numero 1 Zverev, abbiamo un talento come Jodar, abbiamo Alcaraz a caccia dell’unico grande titolo che gli manca. Non c’è Sinner, che ci manca, ma c’è anche Cobolli, che mostra la forza della base del sistema Italia”.

Sull’ATP Club numero 1: “Vorrei spendere una parola anche per l’ATP Club n.1 che festeggiamo con un Gala. Un modo per celebrare Zverev e le leggende del tennis. Nastase è stato il primo numero 1 e in totale ce ne sono stati solo 30 nella nostra storia. È grazie a loro che il tennis è arrivato dov’è adesso”.